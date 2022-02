Steeds meer vragen rond verplichte prik in de zorg

Na een marathonvergadering bereikte de federale regering in november een akkoord over de vaccinatieplicht in de zorg. Vanaf 1 januari zou het zorgpersoneel nog drie maanden tijd krijgen om zich te laten vaccineren. Wie na 1 april nog weigerde, zou ontslagen worden met behoud van een werkloosheidsuitkering of geschorst zonder loon. Zo hoopte de regering de vaccinatiegraad in de zorg, die in Brussel nog altijd maar op 76 procent ligt, op te krikken.

De verplichting is niet onbesproken. Regeringspartij PS schaarde zich met slepende voeten achter het compromis. De vakbonden vrezen dat de verplichting het personeelstekort in de sector, die al op haar tandvlees zit, nog verder zal doen toenemen. Onlangs brachten ze een betoging van 4.000 demonstranten op de been. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) - een pleitbezorger van de verplichte prik - kreeg toen bakken kritiek.

Nog niet klaar

Mogelijk wordt de soep nu wel minder heet gegeten. De deadline van 1 januari is namelijk al een maand gepasseerd en de regering heeft de wetteksten nog altijd niet klaar. De vraag die ook steeds luider weerklinkt, is of het momentum ondertussen niet gepasseerd is. WHO-topman Hans Kluge kondigde onlangs aan dat de omikronvariant het einde zou kunnen inluiden van de coronapandemie in Europa, vanwege de opgebouwde immuniteit en de lente die voor de deur staat.

Margot Cloet, de topvrouw van de koepelorganisatie Zorgnet-Icuro, was tot nu toe altijd een felle voorvechter van de verplichte prik in de zorg. Maar in Het Laatste Nieuws zegt ze nu dat omikron de situatie heeft veranderd. “Het draagvlak neemt af. Misschien is dit niet het moment om mensen te gaan ontslaan of schorsen.” Het hogere doel van de verplichting is altijd een betere vaccinatiegraad geweest. Maar negen op de tien Belgische zorgmedewerkers zijn gevaccineerd.

Op punt zetten

Het federale kernkabinet vergaderde vrijdag over het dossier, maar nam nog geen definitieve beslissing. “Tegen volgende week zetten we ons voorstel op punt”, klinkt het op het kabinet van Vandenbroucke. Daar vindt men het argument dat de pandemie deze zomer al bijna voorbij zou zijn alvast niet echt overtuigend. “Dat dachten we vorig jaar ook.”

In Groot-Brittannië kwam de overheid deze week terug op de verplichte vaccinatie in de zorg. Enkele dagen voordat de deadline van de eerste vaccindosis verstreek, kondigde ze aan dat de niet-gevaccineerde zorgmedewerkers dan toch hun job niet zouden verliezen. Intussen hadden sommige vaccinweigeraars wel al een andere job gezocht.