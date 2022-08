Steeds meer verkeersslachtoffers: ‘We moeten de druk op het autoverkeer minderen’

Het aantal dodelijke slachtoffers op de Belgische wegen is in de eerste helft van het jaar met 39 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van Vias Institute. ‘We moeten van verkeersveiligheid een prioriteit maken’, zegt verkeersexpert Dirk Lauwers.

Hoe is het gesteld met de verkeersveiligheid in ons land?

“De verkeersveiligheid in België evolueert zeer ongunstig. We zitten met een duidelijke en verontrustende stijging en slagen er niet meer in om het aantal slachtoffers te verminderen. Vooral het aantal ongevallen met fietsers en voetgangers stijgt. Dat is een internationaal fenomeen. In de Verenigde Staten is deze trend zeer uitgesproken en wordt deze gelinkt aan verstrooid rijden en een groter aandeel SUV’s in het verkeer. We gebruiken vaker onze gsm tijdens het rijden en ook robuuste wagens vormen een gevaar voor fietsers en voetgangers.”

Ook het aantal ongevallen met e-steps nam drastisch toe. Hoe komt dat?

“We merken dat dit een heel risicovolle manier van verplaatsen is. Wat deelsteps betreft, namen we al enkele maatregelen. Zo kwam men bijvoorbeeld met snelheidsbeperkingen en restricties in voetgangersgebieden in Antwerpen. Voor mensen met een eigen step ligt het veel moeilijker. We zien dat zij veel sneller en dus ook gevaarlijker rijden.”

Wat voor invloed had de pandemie op het aantal verkeersongevallen?

“Tijdens de pandemie daalde het aantal ongevallen opmerkelijk. Dat toont aan dat we de druk van het autoverkeer moeten verminderen. Hoe minder auto’s op de baan, zoals tijdens de pandemie, hoe minder ongevallen. Momenteel neemt het autoverkeer weer sterk toe. Maar liefst 70 procent van onze verplaatsingen doen we met onze wagen. Als we minder verkeersslachtoffers willen, moeten we daar verandering in brengen.”

Mobiliteitsexpert Dirk Lauwers Beeld UAntwerpen

En hoe doen we dat?

“Dat kunnen we doen door bijvoorbeeld de omstandigheden voor fietsers zo veilig mogelijk te maken. Dan wordt het ook aantrekkelijker om de fiets te nemen in plaats van de auto. Het Agentschap Wegen en Verkeer moet de gewestwegen binnen de bebouwde kom grondig bekijken en nagaan hoe onveilig ze zijn en wat we eraan kunnen doen om die veiligheid te verbeteren.

“Ook kruispunten vormen een groot probleem. Men zet in op conflictvrije regelingen maar stuit vaak op compromissen. Aanpassingen hebben een impact op de doorstroom van het autoverkeer en dus worden er vaak geen effectieve stappen gezet voor fietsers en voetgangers. Dat moet beter. We moeten van verkeersveiligheid een prioriteit maken.”

“De laatste vijf jaar is er geen structurele verbetering meer van de verkeersveiligheid in ons land”, zo klinkt het bij Vias. Is dat zo?

“Als we louter kijken naar de cijfers zien we een stijging van het aantal verkeersongevallen en dus moeten we Vias gelijk geven. Wel werd er dit jaar enorm veel geïnvesteerd in de infrastructuur voor fietsers. Dat effect zien we echter pas later. Die structurele verbeteringen zijn belangrijk, maar we hebben ook nood aan quick wins. Daarvoor moeten we op handhaving en regulering inzetten. Al is die handhaving en controle niet altijd mogelijk voor de politiekorpsen. Door besparingen hebben zij minder mankracht en moeten zij keuzes maken. De korpsen moeten opnieuw verstrekt worden.

“Voornamelijk binnen de bebouwde kom moet het beter. Daar brengt de snelheid van het autoverkeer veel risico’s met zich mee. Ik ben een voorstander van 30 kilometer per uur. Fietspaden aanleggen gebeurt niet op een dag, snelheidsreducties zijn wel mogelijk op korte termijn.”

Hoe pakken andere landen dit aan?

“Noorwegen is het veiligste land ter wereld op vlak van verkeer. In de bebouwde kom is 30 kilometer per uur meestal de norm. Buiten de bebouwde kom zien we een sterke scheiding en afscherming van het verkeer per rijrichting. Zo kunnen auto’s elkaar niet zomaar voorbijsteken. Daarbij is er ook nog een stadstol die bestuurders moeten betalen als ze de stad in willen. Zo zijn ze minder geneigd om dit te doen. Hier kunnen we zeker een voorbeeld aan nemen.”