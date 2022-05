Steeds meer treinen afgeschaft door personeelstekort: ‘Soms blijven mensen op het perron achter’

De NMBS schaft noodgedwongen treinen af door een gebrek aan personeel. Is er beterschap op komst of blijft het sukkelen op het spoor? Kees Smilde van reizigersvereniging TreinTramBus houdt zijn hart vast. ‘Vooral het gebrek aan informatie schept wantrouwen.’

Treinreizigers uiten hun onvrede over treinen die plots niet meer rijden. Wat is er aan de hand?

Smilde: “Er vallen steeds vaker treinen uit en dat merken de reizigers. Tussen Antwerpen en Brussel rijden er bijvoorbeeld normaal gezien vier treinen per uur, maar dat zijn er momenteel maar drie. Op zich is dat niet zo’n groot probleem, want zo staat het ook in de routeplanner en dus zijn reizigers op de hoogte.

“Maar daarnaast gebeurt het ook dat er op heel korte termijn treinen uitvallen. Dan wordt er ’s ochtends pas aangekondigd dat er slechts om het uur een trein zal rijden in plaats van om het halfuur, en kunnen reizigers niet meer rekenen op de voorheen gehanteerde dienstregeling. Dat is sinds de paasvakantie al meerdere keren gebeurd. De trein is de ruggengraat van het openbaar vervoer, mensen verwachten dat hun trein rijdt. Dan is het logisch dat mensen beginnen te klagen op sociale media.”

Er is een chronisch personeelstekort bij de NMBS. Wat ziet u als verklaring?

“Volgens de NMBS is er een personeelstekort ten gevolge van de coronapandemie. Het zou natuurlijk kunnen dat mensen nog thuiszitten door nawerkingen of quarantaines, maar de treinen die aangekondigd zijn, moeten wel rijden.

“De nasleep van de pandemie verklaart bovendien niet waarom de situatie over heel Vlaanderen zo verschillend is. In West-Vlaanderen en Limburg zijn er niet zo veel problemen. Het personeelstekort situeert zich vooral in het midden van het land, dus in de regio’s rond Antwerpen en Leuven. Deze week werd er op een trein van Mol naar Antwerpen bijvoorbeeld opeens aangekondigd dat de trein niet voortreed omdat er geen personeel meer was. Mensen moesten uitstappen en bleven verdwaasd op het perron achter.”

Kees Smilde. Beeld rv

Zoekt de NMBS voldoende naar oplossingen?

“De NMBS zegt dat er aan het personeelstekort wordt gewerkt. Er worden veel mensen opgeleid of bijgeschoold en die zullen binnenkort binnenstromen. Maar we merken dat er tegelijkertijd een pensioneringsgolf bezig is. De spoorwegmaatschappij moet dus inzetten op een stevige groei van zijn personeel, want anders is het effect van die nieuwe groep mensen te klein.

“Vooral de lijnen vanuit Antwerpen ondervinden problemen. In die regio zien we eigenlijk al langer een tekort aan rijdend personeel. Er zijn gewoon te weinig treinbegeleiders. De komende weken rijden de treinen sowieso niet helemaal betrouwbaar.”

Wat kunnen treinreizigers doen om vervelende situaties te vermijden?

“Ze kunnen natuurlijk kijken in de app, maar wijzigingen worden vaak laattijdig aangekondigd. Het gebrek aan informatie is groot en dat schept weinig vertrouwen in het openbaar vervoer. Reizigers met problemen kunnen altijd een klacht indienen bij de klantendienst van de NMBS. Ze zullen niet elke keer een zinvol antwoord krijgen, maar het is toch belangrijk om de spoorwegdienst op de hoogte te stellen van hun ontevredenheid. Die klachten worden geteld en het getal heeft macht.”

De vakbonden willen staken op 31 mei. Toont u begrip?

“De staking zou kaderen in een ruimere actie voor het behoud van de openbare dienst. Het doel is misschien wel goed, maar ik vraag mij af of het middel wel geschikt is. De vakbonden zullen staken voor betere treinen, betere werkomstandigheden en een beter openbaar vervoer. Maar met een stakingsdag dragen ze niet bij aan het beeld van betrouwbare openbare verplaatsingsmiddelen. De reizigers kunnen er tenslotte niet aan doen dat er in Antwerpen en omgeving een personeelstekort is. Ik denk dus dat ze met zo’n staking de verkeerde mensen raken.”