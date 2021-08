Steeds meer studenten bezoeken studentenpsycholoog

Elke hogeschool of universiteit in Vlaanderen is verplicht om studenten medische en psychologische hulpverlening aan te bieden. Voor dat laatste gaat het om groepssessies, maar ook om individuele begeleiding.

Dat laatste zit al jaren in de lift. Vorig academiejaar brachten 16.812 studenten één of meerdere bezoeken aan de studentenpsycholoog, een stijging met 1.561 in vergelijking met het academiejaar 2019-2020. Toen zaten de cijfers van de LUCA School of Arts er nog niet bij, maar dat gaat om een relatief klein aantal studenten, aldus Warnez. In vergelijking met het academiejaar 2014-2015 is er sprake van een stijging met bijna 5.000 studenten, goed voor een toename met ruim 40 procent.

Volgens Warnez ligt de verklaring in de sterkere sensibiliserende werking van hogescholen en universiteiten rond het mentaal welzijn van studenten. Daarnaast vermoedt het CD&V-parlementslid ook een effect van de stijgende druk op studenten, onder meer onder invloed van sociale media.

Warnez, die zelf lesgeeft aan de Gentse universiteit, herhaalt zijn pleidooi om studenten recht te geven op minstens vijf sessies per jaar bij de studentenpsycholoog. Daarvoor diende hij ook al een voorstel in het Vlaams parlement in. Daarnaast moet elke universiteit en hogeschool volgens Warnez over voldoende pyschologen beschikken om elke student binnen de twee weken een afspraak te kunnen garanderen. Nu zijn er vaak wachtlijsten, maar extra middelen voor psychologische dienstverlening voor studenten moeten daar een mouw aan passen.

Tot slot kan ook onlinehulpverlening een alternatief zijn, oppert de CD&V’er. Warnez pleit in dat kader voor één algemeen hulpverleningsplatform waarop elke student in Vlaanderen een beroep kan doen.