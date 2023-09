Steeds meer onthoofde krokodillen in de Australische staat Queensland: autoriteiten voeren een onderzoek

Het kadaver van de 40-jaar oude Lizzie, een zoutwaterkrokodil vernoemd naar de overleden koningin Elizabeth, werd in april aan de oever van de rivier Daintree teruggevonden. In Cow Bay, even verderop, werd nog een andere overleden krokodil gevonden. Beide dieren waren onthoofd.

Honderden kilometers verderop in de staat Queensland, aan de Norman-rivier, heeft een visser veertien dode krokodillen gevonden, zo schrijft de Australische nieuwswebsite ABC op vrijdag. Het hoge aantal overleden dieren roept nu vragen op bij de Australische autoriteiten. Zeker doordat zes dieren aan de Norman-rivier neergeschoten zijn, zo zeggen rangers van het gebied. Opnieuw zou een aantal onthoofd zijn. Mogelijk om de hoofden te verkopen op de zwarte markt.

De autoriteiten zijn bezorgd over de impact van de overlijdens, zeker gezien de grootte van de gedode dieren. “Zulke grote dieren gedragen zich als dominant in het gebied. Indien ze uit het ecosysteem verdwijnen, brengt dat een onevenwicht mee in de natuur”, zegt een woordvoerder van de natuurbeschermingsautoriteit aan het Australische ABC. Experten vrezen dan ook dat jongere, agressieve mannetjes hun plek zullen innemen.

42 aanvallen

In de staat Queensland zouden er zich zo’n 20.000 à 30.000 zoutwaterkrokodillen bevinden. Nadat de dieren bijna met uitsterven bedreigd werden, spraken de autoriteiten in 1970 een verbod uit op de jacht op zoutwaterkrokodillen. Op het doden van een zoutwaterkrokodil staat een geldboete van ruim 30.000 Australische dollar (zo’n 18.000 euro). Sinds het jachtverbod vinden er steeds meer aanvallen plaats op mensen. Sinds 1985 vonden er 42 aanvallen plaats in Queensland. Twaalf mensen kwamen daarbij om het leven.

Aan de Britse krant The Guardian zegt een woordvoerder van de natuurbeschermingsautoriteit dat er zich nu “een grote populatie” aan de oevers van de Norman-rivier bevindt. “Misschien keert het aantal terug naar het aantal van voor het jachtverbod, maar ze doen eigenlijk niemand kwaad.”

Sinds 1985 vonden er 42 aanvallen plaats in Queensland. Twaalf mensen kwamen daarbij om het leven. Beeld EPA

Om de populatie zoutwaterkrokodillen in de staat onder controle te houden, verwijderen de lokale autoriteiten ieder jaar zo’n 50 grote krokodillen uit het gebied. Ze doen dat wanneer de dieren een gevaar voor mensen vormen. Wetenschappers onderzoeken nu de potentiële impact van het verwijderen van meer dieren.

Robbie Katter, de leider van de Katter’s Australian Party en parlementslid in Queensland, riep eerder al op om grootte van de populatie beter te monitoren. “Los van het feit of we willen debatteren over het aantal krokodillen, zien we de dieren nu opduiken op plaatsen waar dat eerder nooit gebeurde.”

Het onderzoek naar de overlijdens is lopende.