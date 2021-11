Steeds meer mensen kiezen voor een boom onder de kerstboom: ‘Het is een geschenk voor het leven’

Een boom cadeau doen, hoe doe je dat?

“Je kunt op onze website een gepersonaliseerd boompje bestellen voor 20 euro per stuk, en voor 12 euro per stuk vanaf vijf boompjes. Je kunt daarbij ook een eigen boodschap toevoegen. Vervolgens planten wij die boompjes zelf aan, over heel Vlaanderen. We doen dat tweemaal per jaar: een keer in april en een keer rond de feestdagen.

“We nodigen de mensen uit bij die plantactie, zoals zaterdag in Oostende. De boompjes maken ook altijd deel uit van een nieuw bos dat we zelf aanplanten.”

Hoeveel mensen geven zo’n boompje als geschenk?

“We doen deze actie nu al drie jaar. Vorig jaar hebben we ongeveer 1.100 boompjes verkocht, dit jaar zitten we al aan 2.890 bomen. Dat is een stijging van 250 procent. En we zijn er nog niet: de drukste periode van het jaar, het eindejaar, moet nog komen.

“Mensen geven dit als eindejaarsgeschenk of als bedankje voor vrienden. Ik heb een mooie getuigenis gehoord van een vrouw die een boompje heeft geschonken aan een familielid van wie het kindje dood was geboren, als herinneringsboom. Zij bezoekt nu elk jaar dat boompje, om dat kindje in herinnering te houden.

“Daarnaast zijn er veel bedrijven die boompjes cadeau doen als relatiegeschenk. De motieven zijn dus heel verscheiden.”

Bart Carlier. Beeld © Stefaan Temmerman

Hoe verklaart u dat plotse succes? En zal die stijging blijven duren?

“Ja. Dit zal echt niet meer stoppen, daar zijn we honderd procent zeker van. Er zijn veel redenen waarom we dat denken. Het afgelopen anderhalf jaar hebben we, door corona, gezien hoe belangrijk natuur, bos en bomen zijn voor ons. Niet alleen voor het klimaat, maar ook voor onze gezondheid. Iedereen snakte naar een stukje pure natuur. Tijdens de lockdown zochten mensen massaal de natuur op. En als ze dan de mogelijkheid krijgen om een boom als geschenk te geven en ze weten dat dat voor bijkomende natuur zorgt, dan slaat dat aan.

“Daarnaast zijn er de wanpraktijken in de pakjessector, die de laatste weken naar boven zijn gekomen. De sociale en ecologische impact daarvan is groot. Daarom gaan mensen op zoek naar een duurzaam alternatief. Vroeger gaven ze een doos pralines, nu kiezen steeds meer mensen een boom onder de kerstboom. Als je weet dat je met zo’n boompje een positief geschenk kunt geven, begrijp ik dat veel mensen daarvoor kiezen. Het is een geschenk voor het leven.”

Wat is de ecologische impact van zo’n geschenk?

“Een bos heeft een impact op het klimaat, want bomen nemen CO2 op, en een bos vangt fijnstof, dus het zuivert de lucht ook. Daarnaast neemt de biodiversiteit toe. Tegelijk is een bos een buffer voor hevige regenval en zorgt het voor verkoeling tijdens een hittegolf. Ook voor onze gezondheid zijn bossen dus cruciaal. Mensen hebben natuur nodig, om een goede wandeling te maken of om hun kinderen in te laten spelen.

“Dankzij deze actie versterken we ook onze organisatie. Onze missie is om bomen te planten en meer en betere bossen te creëren. Drieduizend boompjes lijkt misschien niet zo veel, maar door die steun hebben we de middelen om ook duizenden bomen aan te planten binnen andere projecten. Deze actie is een deel van een groter geheel, met verscheidene campagnes.”

