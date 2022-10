Steeds meer jongeren leren rijden met ‘automaat’: ‘Dat manueel schakelen gaat er toch uit’

Na twee jaar wachten, kon ze het niet langer uitstellen. Silke Engels (20) heeft een rijbewijs nodig. Haar job in de horeca zorgt ervoor dat ze soms heel laat – of vroeg, zo u wil – gedaan heeft met werken. “Als mijn ouders dan de vroege shift hebben, kunnen ze mij niet zomaar komen halen na het werk”, zegt ze.

Dus leert Engels nu autorijden. Over de keuze of ze met manueel schakelen of automatisch wilde leren rijden, moest ze niet lang nadenken. “Dat schakelen gaat er toch uit: in de toekomst zal elke auto toch automatisch zijn”, zegt ze. Hielp mee in die beslissing: de twee auto’s die bij haar thuis op de oprit staan zijn beide automatisch.

Het is iets wat ze bij de VAB-rijschool, waar ook Engels les volgt, steeds vaker zien: dat jongeren voor automatisch schakelen kiezen omdat ook hun ouders dat doen – al dan niet omdat ze een hybride of elektrische bedrijfswagen krijgen.

Een blik op de cijfers toont ook gewoon dat de toekomst elektrisch – en dus automatisch – is. Vorig jaar werden er 119.189 hybride wagens en 52.743 elektrische wagens ingeschreven. In 2014 waren dat er nog respectievelijk 9.234 hybride en 2.323 elektrische wagens. Ter vergelijking: in 2014 werden er 552.984 benzinewagens ingeschreven, in 2021 708,395.

“Intussen legt 7 procent van de jongeren zijn rijexamen af met een auto die automatisch schakelt”, zegt Peter Landsheere, algemeen directeur van VAB. “Dat percentage stijgt enkel.”

Alleen, die leerlingen mogen later niet rijden met een auto met manuele versnellingsbak, tenzij ze daar opnieuw een examen voor afleggen. Met de opkomst van elektrisch rijden, kan dat niet meer, vindt VAB. Ze lanceerde deze week het voorstel om het rijbewijs standaard te laten uitgaan van automatisch schakelen. Wie dan toch nog manueel wilt leren schakelen, kan daar volgens het voorstel achteraf nog een cursus voor volgen.

De verschillende ministers van Mobiliteit in ons land hebben daar wel oren naar. Na overleg met alle gewesten heeft federaal minister Georges Gilkinet (Ecolo) beloofd een brief te sturen naar de Europese Commissie met de vraag een rijbewijs met automatische versnellingsbak standaard te laten worden.

Meer kunnen rondkijken

Van haar vrienden is Engels de enige die automatisch leert rijden. “De rest kiest voor manueel vooral omdat die auto’s nog altijd goedkoper zijn”, zegt ze. Toch voelt ze zichzelf niet gelimiteerd, noch met de nek aangekeken. Het negatieve imago dat enkel manueel schakelen ‘echt rijden’ is, is er al lang uit, zo verzekert iedereen ons.

Intussen rijdt Engels zelf vlot rond in het centrum van Sint-Niklaas. Als we instructeur Sandrina Van Bauwel (48) mogen geloven, is het enige werkpunt voor haar leerling dat ze soms rustiger moet zijn – wat ook blijkt wanneer een fietser haar geen voorrang geeft, ze zich opwindt en Van Bauwel in de lach schiet.

Maar eigenlijk gaat het de twintigjarige goed af. Meer zelfs, Engels geniet van het rijden onder het middagzonnetje. Dat was voor de lessenreeks anders. De reden dat Engels naar eigen zeggen “zo lang” wachtte met autorijden, was omdat ze er schrik voor had.

Het automatische schakelen hielp de drempel richting een rijbewijs te verkleinen. “Het is makkelijker. Ik kan me meer focussen op de weg”, zegt ze terwijl ze over haar schouder een fietser opmerkt en blijft wachten voor ze rechts afslaat. Van Bauwel ziet het wel meer, dat jongeren daarom voor automatisch schakelen kiezen. “Hoe je het ook draait of keert, het is een vorm van coördinatie”, zegt ze. “Neem die weg, en er valt voor veel leerlingen al een stressfactor weg.”

Meer zelfs, volgens Yves Hanssens, zaakvoerder van de Gentse rijschool AH, is het voor steeds meer jongeren nodig. “Dat merken we al een tijdje: hoe de voorkennis van het verkeer en het verkeersinzicht bij veel jongeren gedaald is”, zegt hij. “Hoe dat komt? Ik gok omdat ze zo vaak op een scherm turen en weinig mee naar buiten kijken. Om er dan nog eens schakelen bij te nemen: dat maakt het moeilijker.”