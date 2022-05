Steeds meer jongeren combineren school met zelfstandigenstatuut: ‘Ik heb zelf al jobstudenten in dienst’

Eind 2021 waren in ons land 9.127 student-zelfstandigen actief, een aantal dat in sneltempo toeneemt. Op het einde van maart (kwartaal 1) waren er al 9.383 studenten tussen de 18 en 25 jaar met een eigen btw-nummer. Sinds er begin 2017 een wettelijk kader kwam voor studenten die al tijdens hun studies van het ondernemersleven willen proeven, zit het statuut duidelijk in de lift, weet Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder bij Unizo, dat de cijfers analyseerde. “Jaarlijks komen er zo’n 1.000 student-zelfstandigen bij. Goed dat jongeren kiezen voor ondernemerschap. De combinatie met studeren is ideaal om te proeven en ambities na te streven.”

Het statuut student-zelfstandige biedt ook voordelen voor jonge ondernemers. Zo is de eerste schijf van 7.329 euro belastbare winst vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. Op de tweede schijf tot 14.658 euro wordt een bijdrage van 20,5 procent aangerekend. Dat komt voor een jaarinkomen van 10.000 euro neer op een kwartaalbijdrage van 136,88 euro. Een student-zelfstandige die jaarlijks meer dan 14.658 euro verdient, betaalt wel zoveel als een gewone zelfstandige in hoofdberoep, maar bouwt tegelijk ook sociale rechten op. Zolang de belastingvrije som niet wordt overschreden, dienen, zoals voor elke student geldt, geen personenbelastingen te worden betaald.

Meer dan zeven op de tien student-zelfstandigen komt uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan het totale aandeel Vlaamse zelfstandigen in ons land (62 procent in 2020). Unizo kan zoveel jong ondernemerschap alleen maar toejuichen. Van Assche: “Onze maatschappij heeft constant nood aan nieuw en jong ondernemersbloed.” Hij ijvert wel voor meer aandacht voor ondernemerschapscompetenties op school. “Basiscompetenties ondernemerschap zijn broodnodig om sterk van start te kunnen gaan met een eigen zaak. Het maakt al deel uit van de eindtermen, toch merken we dat het vaak nog te weinig wordt meegenomen in de leerstof. Zeker voor sectoren waaruit veel zelfstandigen voortvloeien, zoals onder meer de bouw, tuinaanleg, haarverzorging en horeca, is dat van groot belang. Wie goed geïnformeerd en geschoold is, ziet zijn slaagkansen als ondernemer sterk stijgen.”

Jonas Roels (20): ‘Ideaal om vanaf zijlijn van beroep van boomkweker te proeven’

Jonas Roels combineert studeren met zelfstandig planten kweken. Beeld Photo News

Jonas Roels zit in zijn zevende specialisatiejaar Agro en groenbeheer in de tuinbouwschool van Melle. Maar de jongeman uit Schellebelle verkoopt met zijn eigen bedrijfje ook al tweeënhalf jaar tuinplanten, struiken en sierbomen, vooral via Facebook, maar ook op de lokale zondagsmarkt. “Vorig jaar vlogen de ligustrum-haagplanten de deur uit, dit voorjaar waren vooral de grote bomen met dito kluit erg gewild.” Jonas kweekt die verkoopwaar deels zelf, iets waarmee hij al op 13-jarige leeftijd begon. “In de tuin van mijn ouders én die van de buren. Binnen de kortste keren stond het hier vol: pompoenen, tomaten, courgettes, kruiden... genoeg voor de hele buurt.” Beginnen verkopen was de logische stap. “Dat kleinschalige is stilaan gegroeid tot een assortiment met vaste planten, bomen en grassen.”

Tijdens de eerste lockdown ontplofte de verkoop van tuinplanten. Voor de toen 18-jarige Jonas ook het moment om in het statuut van student-zelfstandige te stappen. “Ideaal om ‘vanaf de zijlijn’ van het beroep te proeven.” Een eigen btw- en ondernemingsnummer betekent ook hard werken na schooltijd. “Orders ontvangen, bestellingen klaarmaken, de facturatie... ik doe het allemaal zelf. Dat betekent meteen na schooltijd aan de slag gaan, van 17.15 tot zowat 22 uur. Elke dag. En in het weekend zijn het volle werkdagen.”

Toch blijft dit voor Jonas wellicht een bijberoep, ‘een zakcentje’. “Ik heb al veel gerekend, en moet realistisch zijn: een boomkwekerij van nul opstarten is zeer moeilijk, al is het maar om hier in de streek aan voldoende eigen grond te geraken. Het is niet de bedoeling overhaast te investeren, al kriebelt het wel om eens afgestudeerd als volwaardig zelfstandige aan de slag te gaan.”

Imaani Jacobsen (22): ‘Al beginnen bouwen aan carrière. Waarom ook wachten op diploma?’

Beeld Simon Mouton Photo News

Een huwelijk, jubileum, babyshower, verjaardags- of bedrijfsfeest: de 22-jarige Imaani Jacobsen uit Bredene maakt er voor haar klanten een onvergetelijk ‘event op maat’ van. De studente communicatiemanagement aan de Gentse Arteveldehogeschool richtte dik anderhalf jaar geleden Amare Events op, in volle coronacrisis. “Het kriebelde zo hard dat ik dacht: ik ga niet wachten tot dit voorbij is, ik waag de sprong.”

Ondertussen bestaat Imaani’s leven uit het schrijven van haar masterproef, én Amare. Zaterdag verzorgde ze met haar bedrijfje een huwelijksfeest in het Kasteel van Moerkere, en komende zaterdag staat opnieuw een bruiloft gepland. “Het is druk. Het organiseren doe ik volledig alleen, daarbij horen ook het zoeken en aansturen van partners voor bijvoorbeeld aankleding en catering. Voor de events zelf schakel ik wel de hulp in van jobstudenten. Inderdaad, welke student kan zeggen zelf jobstudenten in dienst te hebben? (lacht)”

Zelf neemt de jonge onderneemster haar activiteiten bloedserieus. “Zie dit vooral niet als een ‘studentenjob’. Oké, het is misschien iets vroeger dan een ander, maar ik ben beginnen bouwen aan mijn carrière. Waarom ook wachten op een diploma? Dit is de start van een hopelijk lang verhaal. Doel is van Amare op termijn mijn fulltime job te maken, mét eigen medewerkers.”