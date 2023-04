Steeds meer geheime prijsafspraken tussen overheid en farma-industrie: ‘Dat aantal zal alleen toenemen’

De overheid sluit jaar na jaar meer geheime contracten met farmabedrijven over de tijdelijke terugbetaling van geneesmiddelen, schrijft weekblad Apache. Die stijging wijst op de komst van meer innovatieve geneesmiddelen, al is er nood aan meer transparantie, zegt Walter Van Dyck, directeur van Vlerick Healthcare Management Centre.

Het aantal geheime afspraken tussen de overheid en farmabedrijven over geneesmiddelen steeg van 78 in 2018 naar 115 in 2022. Over welke geneesmiddelen gaat dit?

“Het gaat om nieuwe geneesmiddelen die gebaseerd zijn op innovatieve technologieën, zoals gentherapie. Ze worden ingezet bij erg zeldzame genetische aandoeningen, die vaak levensbedreigend zijn. Dat maakt het moeilijk om de werking van die geneesmiddelen te testen of grote klinische studies op te zetten.”

“Een voorbeeld is het geneesmiddel dat aan baby Pia uitgereikt werd. Zolgensma, het medicijn voor de zeldzame spierziekte, kostte 1,9 miljoen euro. Dat bedrag moesten de ouders via crowdfunding verzamelen. Later zorgde de Belgische overheid ervoor dat het middel terugbetaald werd.”

“Die case toont meteen ook de moeilijkheid aan bij dit soort aandoeningen. Er wordt geschat dat Zolgensma de levensduur van kinderen met die aandoening met vijftig jaar zou verlengen, maar dit kun je natuurlijk onmogelijk in een labo testen. Vandaar dat de overheid een contract sluit om die geneesmiddelen aan te bieden, terwijl het in die periode de farmabedrijven verplicht om meer gegevens te verzamelen en antwoorden te bieden op de openstaande vragen rond het geneesmiddel.”

Waarom sluit de overheid steeds meer van die geheime contracten?

“Dat is in de eerste plaats omdat er meer en meer van die innovatieve geneesmiddelen op de markt zijn. In die zin is dat een positief teken. Zo'n tien tot vijftien jaar geleden was er op het vlak van kankergeneesmiddelen een zwaktebod. Nu zie je dat er heel wat meer geneesmiddelen in de pijplijn zitten. De verwachting is dat de komende jaren alleen zal toenemen, omdat er nu eenmaal nood is aan zulke innovatieve geneesmiddelen.”

Die geheime contracten nemen wel een steeds grotere hap uit het gezondheidsbudget. Is dit nog wenselijk?

“Het klopt dat dit vaak erg dure contracten zijn, maar we mogen natuurlijk ook niet vergeten dat dit soort geneesmiddelen jarenlang onderzoek vergen zonder garantie op succes. Die cost of failure zit ingerekend in de prijs, omdat farmabedrijven vaak zelf grote financiële risico’s moeten nemen om dit soort middelen op de markt te brengen.”

“Wat je wel ziet, is dat het systeem van geheime contracten vandaag vaak ook toegepast wordt op geneesmiddelen met een grote impact op het budget, maar zonder veel toegevoegde waarde. Terwijl het eigenlijk voorbehouden zou moeten blijven voor nieuwe geneesmiddelen voor zeldzame ziektes die meer langlopend onderzoek vragen.”

Walter Van Dyck Beeld rv

De afspraken in de geheime contracten zijn ook te weinig transparant, en er wordt ook niet altijd voldoende bewijs geleverd voor de werkzaamheid van de geneesmiddelen.

“Er is zeker verbetering mogelijk. Het is een positieve zaak dat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de duur van de contracten wil aanpassen en ook meer transparantie wil inbouwen. In landen als Duitsland krijgen farmabedrijven de helft van het beloofde bedrag aan het begin en de andere helft na een aantal jaar, op voorwaarde dat de beoogde resultaten behaald worden. Het zou een goede zaak zijn om dat prijsmechanisme transparanter te maken, al zal dat de prijs van de medicijnen niet verminderen. De prijs drukken kan alleen door samen te werken met andere landen, zoals nu al gebeurt met Nederland, Luxemburg en Oostenrijk.”

“Daarnaast moet er een betere opvolging van de geneesmiddelen komen. Het is positief dat er sprake is van de oprichting van een onafhankelijk instituut om de werking van de geneesmiddelen op te volgen. Want hoewel België een goede reputatie geniet op vlak van gezondheidszorg, zijn we op vlak van data-onderzoek van onze pluimen aan het verliezen.”