‘Steeds is het een spelletje. Tot het ontaardt in iets ergers’: spanningen aan Wit-Russische grens baren hele Westen zorgen

Een geschonden luchtruim, als grapjes vermomde bedreigingen en een opbouwende troepenmacht: de relatie tussen Polen en Wit-Rusland is er niet een van goede buren. Kan een extra conflict aan de oostgrens van Europa escaleren tot een probleem dat het hele Westen meesleurt?

Wat is er nu juist aan de hand?

Dat hij maar een grapje maakte, zo beweert de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko nu. Nochtans was het vrijwel voor iedereen in Polen duidelijk dat hun buurman niet aan het sollen was. Zijn ‘grapje’ was niets meer of minder dan pure intimidatie.

Tijdens een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin vorige week had Loekasjenko voor het oog van de camera’s een gesprek met de Wagnersoldaten in zijn land aangehaald. Ze zouden volgens de president maar al te graag “op reis gaan naar Warschau en Rzeszow”, respectievelijk de Poolse hoofdstad en een militair belangrijke stad op 100 kilometer van de grens. Al deed Loekasjenko zijn pogingen om de plooien glad te strijken dinsdag vrijwel meteen ongedaan door te zeggen dat de Polen “eigenlijk dankjewel moesten zeggen dat hij de Wagnertroepen vasthield”.

Sinds Wit-Rusland die Wagnertroepen opvangt na hun mislukte staatsgreep eind juni, is de spanning met buurlanden Polen en Litouwen te snijden. Polen stuurde vrijwel meteen na de aankomst van de Russische militie extra manschappen naar de grens. Dat doet Polen opnieuw nadat twee burgers in de buurt van de stad Bialowieza zeiden Wit-Russische helikopters (wellicht tijdens een militaire oefening) te hebben zien overvliegen. Dat zou een schending van het Poolse luchtruim inhouden. Het land lichtte prompt de NAVO in.

Waarom kijkt Europa met dichtgeknepen billen naar die spanningen?

Een conflict tussen Polen en Wit-Rusland is exact wat Europa en de Verenigde Staten sinds het begin van de oorlog in Oekraïne proberen te voorkomen: een rechtstreekse confrontatie tussen de NAVO en Rusland. “Dat is inderdaad de enige mogelijke uitkomst als het echt tot een conflict komt”, zegt professor Internationale Politiek en defensiespecialist Sven Biscop (UGent / Egmont Instituut).

Een werknemer van de stichting Ocalenie spreekt op 8 juli met de Poolse grenswacht over een asielaanvraag terwijl hij migranten uit Marokko vertegenwoordigt die beweerden drie keer te zijn teruggeduwd naar Wit-Rusland. Beeld Getty Images

De NAVO zou niet anders kunnen dan artikel 5 in te roepen, dat stelt dat als één lid wordt aangevallen, alle leden worden aangevallen. Maar ook langs de andere kant geldt dat. Veel waarnemers omschrijven Wit-Rusland als een vazalstaat van zijn grote broer, zeker na de hardhandige tussenkomst van Poetin tijdens protesten tegen Loekasjenko in 2020.

Rusland en Wit-Rusland zijn eigenlijk nog veel nauwer verstrengeld, zegt Katlijn Malfliet, emerita hoogleraar Russische politiek (KU Leuven). “Wat Rusland betreft, moet Wit-Rusland de ruggengraat vormen van een Slavische kern. De relatie tussen beide landen evolueerde van een gemenebest naar een soort van confederatie. Wie er het laatste verdrag tussen die twee landen op naslaat ziet dat – vooral op militair vlak. Ze hebben een gemeenschappelijk leger, houden samen militaire oefeningen en stemmen hun buitenlands beleid op elkaar af.”

Geen wonder dat Polen ongerust is, zeker sinds de komst van de Wagnertroepen. “Die kunnen Loekasjenko ook niet anders dan problemen opleveren”, zegt Biscop. “Het is niet dat die mannen daar zitten om een gazettenwinkel te openen natuurlijk. Al is mijn inschatting toch dat Loekasjenko niet uit is op een doelbewuste escalatie. Zijn land is simpelweg niet in staat om een echt conflict uit te vechten.”

Zit er al langer een haar in de boter tussen Polen en Wit-Rusland?

De incidenten tussen Wit-Rusland en Polen stapelen zich al een tijdje op. Zo betichtte Polen Wit-Rusland en Rusland ervan doelbewust migranten de grens over te sturen in een poging instabiliteit te brengen in de grensregio.

Logischerwijs doken de relaties tussen de buurlanden pas echt onder het vriespunt sinds de oorlog in Oekraïne, zeker omdat Poetin Wit-Rusland daarvoor gebruikte als springplank. Samen met onder meer Slowakije en Tsjechië grijpt Polen elke gelegenheid aan om de rest van Europa erop te wijzen dat ze het jarenlang bij het rechte eind hadden, namelijk dat de Russische dreiging reëel is.

“In die zin zie je echt dat op de grens tussen Polen en Wit-Rusland een tegenstelling tot uiting komt die gegroeid is sinds de val van de Muur tussen West-Europa en Rusland”, zegt Malfliet. Achteraf gezien waren de uitbreiding van NAVO en Europese Unie naar het oosten misschien wel een vergissing volgens haar. “In zijn triomf is het westen blind geweest voor wat er langs de andere kant speelde: Rusland dat zich steeds meer bedreigd voelde, waaruit een houding van vergeldingsdrang ontstond.”

Professor Russische geschiedenis Wim Coudenys (KU Leuven) gaat zelfs nog verder terug in de tijd. “Vergeet niet dat grote delen van wat vandaag Oekraïne en Litouwen is, eind 18de eeuw deels bij Polen hoorden”, zegt hij. “Tussen de twee wereldoorlogen lag Polen een stuk meer naar het oosten dan nu.”

Wanneer de geallieerden en de Sovjet-Unie Europa onder elkaar verdelen na de Tweede Wereldoorlog krijgt Stalin het oostelijke deel van het land en schuift Polen de facto een heel eind op naar het westen. “Dat speelt nog altijd”, zegt Coudenys. “Het is een combinatie van Poolse gevoeligheden en Wit-Rusland en Rusland die daar voortdurend op mikken. Polen slaat zo hard mogelijk op tafel bij de NAVO om zijn eigen positie kracht bij te zetten terwijl Loekasjenko niets doet om de spanningen te ontmijnen. Steeds is het dat spelletje. Al is het maar de vraag hoelang dat spel blijft duren vooraleer het ontaardt in iets ernstigers.”