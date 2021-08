Statiegeld op plastic fles in heel Europa stap dichterbij

De initiatiefnemers hebben daardoor nu een jaar de tijd voor het indienen van een definitief verzoek, ondersteund met minimaal 1 miljoen handtekeningen uit minstens zeven lidstaten.

Als het tot een Europese regeling komt, moeten alle lidstaten supermarkten binnen hun grenzen ertoe aanzetten innamepunten op te zetten, zoals die nu al voor veel glazen flessen bestaan, en worden producenten belast met een heffing op plastic. De opbrengst daarvan kan dienen om de inzameling en recycling van plastic flessen te financieren.

Het statiegeld zelf zou 15 cent per fles moeten gaan bedragen. In haar reactie aan de initiatiefnemers zegt de Europese Commissie dat ze het verzoek nog niet grondig op de inhoud heeft geanalyseerd, maar dat er juridisch geen problemen zijn. Komen de initiatiefnemers straks met 1 miljoen handtekeningen, dan is de Commissie verplicht tot een positiebepaling ten opzichte van het initiatief. Die positie kan positief of – met redenen omkleed – negatief zijn.

De initiatiefnemers motiveren hun verzoek aan de Europese Commissie met het gegeven dat als de plastic flessen niet worden ingezameld, een groot deel ervan in het milieu terechtkomt. Als voorbeeld noemen ze een drijvend eiland van 80.000 ton plastic in de Stille Oceaan tussen Californië en Hawaï. Dat beslaat inmiddels een oppervlakte van drie keer Frankrijk en blijft nog steeds groeien. Microdeeltjes daarvan komen weer in het voedsel in Europa terecht, stellen de initiatiefnemers, die zich daarbij beroepen op wetenschappelijk onderzoek.