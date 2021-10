‘Star Trek’-acteur William Shatner (90) is oudste ruimtevaarder ooit na ruimtetripje

Shatner is een van de vier passagiers van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-baas Jeff Bezos, een van de rijkste mensen op aarde. De vlucht zou eigenlijk op dinsdag plaatsvinden, maar werd een dag uitgesteld vanwege de weersomstandigheden. Ook vandaag werd de lancering een halfuurtje uitgesteld door de wind.

Het vaartuig schiet na het opstijgen naar ruim 100 kilometer hoogte. De inzittenden zijn een paar minuten gewichtloos en zien de kromming van de aarde en de oneindigheid van het heelal. Ongeveer een kwartier na vertrek moet de capsule veilig landen, hangend aan een parachute.

De capsule kon veilig landen. Beeld Getty Images

Drie andere mensen gingen met Shatner mee. Een van hen is Blue Origin-medewerker Audrey Powers. Zij werkte eerder als vluchtleider bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. De Australische ondernemer Chris Boshuizen gaat ook mee. Ook hij werkte eerder voor de NASA en begon daarna het bedrijf Planet Labs, een bedrijf dat de aarde met satellieten in de gaten houdt. De vierde ruimtetoerist is de Amerikaan Glen de Vries, topman van medisch onderzoeker Medidata.

Tweede commerciële vlucht van Blue Origin

Het is de tweede keer dat Blue Origin zo’n ruimtevlucht uitvoert. In juli ging Bezos zelf mee aan boord. Zijn reisgenoten waren zijn broer (waardoor zij als eerste broers ooit samen in de ruimte waren), de 82-jarige Wally Funk (momenteel nog de oudste mens ooit in de ruimte) en de 18-jarige Nederlander Oliver Daemen (de jongste mens ooit in de ruimte).

Shatner speelde van 1966 tot 1994 in ‘Star Trek’. Hij vertolkte de rol van Captain James T. Kirk, bevelhebber van ruimteschip USS Enterprise.