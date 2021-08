‘Stappen zetten naar normaler leven’: Vandenbroucke en De Croo blikken vooruit naar Overlegcomité

Geen sluitingsuur op café, een onbeperkt aantal gasten in huis, weer dansen op trouwfeesten. Minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) en premier Alexander De Croo (Open vld) zien het rijk der vrijheid vanaf 1 september dichterbij komen. Behalve in Brussel.

Vrijdag om 14 uur vindt een nieuw Overlegcomité plaats. Zowat iedereen gaat uit van versoepelingen, ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Zijn interview aan VTM Nieuws donderdagavond doet vermoeden dat een aantal knopen al zijn doorgehakt.

“We kunnen weer stappen zetten naar een normaler leven”, kondigde hij aan. De politicus gaat ervan uit dat er geen sluitingsuur meer in de horeca geldt vanaf 1 september. Ook de limiet van het aantal mensen dat aan één tafel mag, zou dan vervallen.

Vanaf volgend schooljaar zou je ook meer dan acht mensen thuis mogen ontvangen en weer mogen dansen op een trouwfeest.

Een avond op discotheek is nog iets verder af. Vandenbroucke: “Dat moeten we op zijn minst uitstellen tot 1 oktober, tegen dan zijn we weer een eind verder in onze vaccinatie en wordt het realistischer om het nachtleven op veilig te heropenen.” Het lijkt erop dat die heropening zonder coronapas zal gebeuren, maar er zouden wel nog duidelijke protocollen komen rond preventie, maximumcapaciteit en luchtkwaliteit.

Wie wil ontspannen, zal met het Covid Safe Ticket eerder naar kleinere evenementen kunnen, met 200 personen binnen of 400 personen buiten. Voor mensen die volledig gevaccineerd, immuun of negatief getest zijn, vallen daar de afstandsregels en mondmaskers volledig weg. Ook thuiswerk zou binnenkort niet meer aanbevolen worden.

Achillespees

Al is er ook een kanttekening: naar alle waarschijnlijkheid zullen niet alle Belgen dezelfde stap richting vrijheid zetten. “De situatie in Brussel is niet goed”, benadrukte Vandenbroucke. “Er worden daar veel mensen opgenomen in ziekenhuizen. In die omstandigheden kan men niet dezelfde versoepelingen doorvoeren als in Vlaanderen en Wallonië.”

Leven we dan vanaf 1 september in een land met vrije en minder vrije delen? Op die vraag wilde premier Alexander De Croo (Open Vld) niet vooruitlopen. “De beslissingen zijn nog niet genomen”, benadrukte hij. Tegelijk zei hij dat Brussel “de achillespees van onze volledig vaccinatiecampagne” aan het worden is. “We gaan vooral daar een doorgedreven inspanning moeten doen om meer mensen gevaccineerd te krijgen.”

Van het mondmasker lijken we nog niet meteen afscheid te nemen. “Als je rondloopt in een ruimte waar je niet zeker bent dat iedereen gevaccineerd is, blijf je dat mondmasker best nog even dragen. Dat is ook niet de grootste inspanning”, vindt Vandenbroucke. De Croo blijft dat adviseren, maar is ook hoopvol. “Ik ga ervan uit dat we Nieuwjaar zonder mondmaskers kunnen vieren.”