Stanford-studie: 1.200 keer meer subsidies naar vlees en zuivel dan naar plantaardige alternatieven

In de Europese Unie gaan er 1.200 keer meer subsidies naar de klassieke veehouderij dan naar plantaardige alternatieven. En de landbouwsector spendeert 3 keer meer geld aan lobbying dan de sector die aan vlees- en zuivelvervangers werkt. Dat blijkt uit een nieuwe analyse door onderzoekers aan de Universiteit van Stanford. “Het huidige beleid en de machtige landbouwlobby bevorderen de status quo en hinderen een verduurzaming van het voedselsysteem”, besluit co-auteur van het onderzoek Eric Lambin (UC Louvain en Stanford University).

De onderzoekers wijzen erop dat een vermindering van de consumptie van dierlijke producten noodzakelijk is om de klimaat- en biodiversiteitsdoelen te halen. De veehouderij is namelijk een belangrijke bron van broeikasgas en is door haar milieu-impact een belangrijke aanjager van soortenverlies. De wetenschappers gingen zowel in de Verenigde Staten als in de EU na in hoeverre beleid en subsidies tussen 2014 en 2020 die transitie bevorderen.

In die periode vloeide er in de EU ruim 33 miljard dollar (30 miljard euro) naar de klassieke veehouderij en 29 miljoen dollar (26,5 miljoen euro) naar de alternatieve sector. “Dat geld gaat vooral naar inkomenssteun - bij rundveehouders goed voor minstens de helft van hun inkomen -, promotie van dierlijke producten en onderzoek naar nieuwe productieprocessen”, zegt Lambin.

Landbouworganisaties spendeerden ruim 18 miljoen dollar (16,5 miljoen euro) aan lobbying. De onderzoekers wijzen er onder meer op dat ze konden bekomen dat plantaardige alternatieven voor melk geen ‘melk’ mogen worden genoemd, en dat er pogingen waren om ook de benamingen van vleesvervangers aan banden te leggen. “Zo wil de sector de drempel voor de consument om op alternatieven over te schakelen verhogen”, zegt Lambin.

Ongelijk speelveld

“De studie toont met harde cijfers aan hoe het Europese beleid een ongelijk speelveld creëert, dat het huidige systeem bevoordeelt”, bevestigt landbouwexpert Jeroen Candel (Wageningen Universiteit), die niet bij het onderzoek betrokken was. Candel maakt de vergelijking met de duurzamere trein, die moet opboksen tegen de van allerlei belastingen vrijgestelde luchtvaart.

Dat er meer geld naar de gangbare veehouderij vloeit, lijkt anderzijds niet zo verwonderlijk. Het is nu eenmaal een veel omvangrijkere sector. “Klopt, maar het marktaandeel van plantaardige alternatieven is ongeveer 1,5 procent”, zegt Lambin. “Dat is veel kleiner, maar geen 1.200 keer kleiner.”

De onderzoekers pleiten voor meer investeringen in onderzoek naar betere plantaardige alternatieven. Nationale voedingsrichtlijnen zouden ook meer aandacht aan duurzaamheid moeten besteden. Dat is nu slechts in een handvol lidstaten - waaronder België - het geval. “Het belangrijkste is dat er een eerlijk speelveld komt waarbij milieu- en gezondheidskosten meegerekend worden in de prijs van voedingsproducten”, zegt Lambin. “Alleen zo krijgen producten die het potentieel hebben om ons voedingspatroon te verduurzamen een eerlijke kans.”