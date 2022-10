Staking bij het spoor: slechts één op vier treinen rijdt

Met de 24 urenstaking, die dinsdagavond om 22.00 uur van start ging, zetten de spoorvakbonden druk op de federale regering. Die moet beslissen over de begroting voor het spoor voor de komende jaren. De bonden eisen onder meer voldoende middelen voor aanwervingen en goede werkomstandigheden.

Er zijn te weinig personeelsleden en die werken niet in de beste omstandigheden, verklaart Ludo Sempels van ACOD Spoor in De ochtend op Radio 1. “We voeren actie voor een beter spoorwegbedrijf dat een kwalitatieve dienstverlening kan aanbieden aan de reizigers. De actiebereidheid is groot, er rijden heel weinig treinen.”

Aan reizigers raadt hij aan in de app van de NMBS te kijken voor de meest recente informatie over rijdende treinen.

De vakbonden vroegen de regering om concrete garanties, maar die kwamen er nog niet. Premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) zeiden in een brief aan de bonden wel dat het de bedoeling is om tijdens het begrotingsconclaaf, dat voor 15 oktober afgerond moet worden, “de budgettaire meerjarentrajecten vast te leggen” voor de beheerscontracten voor de periode 2023-2032 met spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel. Maar dat was niet voldoende voor de bonden om de staking af te blazen.

Kwart van de treinen rijdt

Bij spoorstakingen geldt sinds enkele jaren een minimale dienstverlening. De werknemers van NMBS en Infrabel moeten laten weten of ze zullen werken of niet, en op basis daarvan wordt een dienstverlening uitgewerkt.

Tijdens deze staking zal een kwart van de treinen rijden, zo werd maandag aangekondigd. Het gaat om zowat twee op de vijf IC-treinen tussen de grote steden en een op de vier L- en S-treinen. De piekuurtreinen vallen quasi allemaal weg. In de provincies Namen en Luxemburg zullen er geen treinen rijden.

Ook op het internationale treinverkeer is er een impact. Zo worden een aantal Thalys- en ICE-verbindingen geschrapt. En de Nightjet-nachttreinverbinding vanuit Wenen rijdt niet tot in België, maar stopt in Keulen. De overige internationale treinverbindingen, zoals Eurostar, TGV inOui en de Beneluxtrein, zouden normaal moeten rijden.