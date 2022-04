Stagflatiespook duikt weer op in eurozone door oplopende inflatie, België zit vooraan in het peloton

Het zogenoemde spook van de stagflatie, de economische dynamiek waarbij de geldontwaarding oploopt terwijl de groei in het slop zit, waart rond in de eurozone. In de eerste drie maanden van dit jaar is de economie van de eurozone met een magere 0,2 procent aangedikt ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar, zo leren cijfers van statistiekbureau Eurostat. In België was dat 0,3 procent.

De oorlog in Oekraïne en de plannen van de Europese Centrale Bank om de monetaire teugels aan te trekken, dreigen voor het tweede kwartaal op rij een krimp in de boeken te zetten. En Eurostat had nog meer slecht nieuws te melden.

Zo blijkt dat de inflatie in de eurozone in april opliep tot 7,5 procent, waar dat in maart nog 7,4 procent was. Gezuiverd voor de volatiele energie- en voedselprijzen steeg de zogeheten kerninflatie van 2,9 procent in maart naar 3,5 procent in april: een grotere toename dan economen hadden verwacht.

Genoeg reden tot zorg

De inflatie in België is volgens de Europese rekenmethode uitgekomen op 9,3 procent (het Belgische statistiekbureau kwam gisteren op 8,3 procent uit). De inflatie bleef volgens de Europese rekenmethode daarmee exact even hoog als in maart. Toch biedt dat cijfer nog genoeg reden tot zorgen. De prijsstijgingen zijn namelijk op steeds meer economische vlakken voelbaar.

Belgë zit vooraan in het peloton wat de inflatie betreft: in slechts zes andere landen was de inflatie hoger. Vooral de inflatie in de Baltische staten Letland (13,2 procent), Litouwen (16,6 procent) en Estland (19 procent) valt op. Nederland volgt als eerste West-Europese land met 11,2 procent. In Duitsland, de motor van de Europese economie, bedroeg de inflatie in april 7,8 procent, in Frankrijk ‘maar’ 5,4 procent, op Malta na de laagste inflatie van de eurozone.

Toch zijn er ook in Parijs zorgen over de breed wortelende prijsstijgingen, zegt ING-econoom Charlotte de Montpellier, temeer omdat de Franse economie in het eerste kwartaal een nulgroei optekende. Voor Duitsland was dat 0,2 procent, in Italië was er in de eerste drie maanden van dit jaar zelfs een krimp van 0,2 procent.