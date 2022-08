Stadsarchief van Sint-Niklaas krijgt na vijftig jaar ereplaats: ‘Eindelijk een zichtbare plek op een prachtige locatie’

De stadsarchieven van Sint-Niklaas zitten nu nog verscholen in een kelder, maar daar komt snel verandering in. Ze verhuizen naar een prominente plek, een ‘ereplaats’ volgens de archivarissen.

In de kelders van de stedelijke ­bibliotheek van Sint-Niklaas demonstreren twee jobstudenten en evenveel vrijwilligers een engelen­geduld. Ze verwijderen paperclips en plastic uit het 3,5 kilometer lange stadsarchief, waarvan het oudste ­register uit de 13de eeuw dateert.

Het stadsarchief ligt al decennialang gestockeerd in de kelders van de bib, vlak bij de technische ruimte, maar daar komt binnenkort verandering in. Het archief verhuist naar een nieuwe stadhuisvleugel, die gebouwd werd door het gerenommeerde bureau Robbrecht en Daem. Een gespecialiseerde verhuisfirma zal de geboorte- en overlijdensaktes, woningplattegronden en gemeenteraadsbeslissingen uit de krochten van de kelders halen en naar een prominente plaats in de nieuwbouw brengen.

“Dat op zich is al enorm bijzonder”, legt stadsarchivaris Patty De Meester uit. “Archieven werden bijna altijd op verborgen, aftandse plaatsen bewaard. Sint-Niklaas is daar lang geen uitzondering op geweest. In de 19de eeuw werd er nochtans een speciale archiefkamer gemaakt in het neo­gotische stadhuis, maar toen die uitpuilde, verhuisde het archief naar de zolder. Het gewicht duwde op de zoldervloer en het archief verhuisde nogmaals.”

Uiteindelijk zou het in de jaren ­zeventig in de kelders van de bib ­belanden. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen de bibliotheek en de archiefwerking, waardoor inwoners zich jarenlang afvroegen waar het stadsarchief zich nu eigenlijk bevond.

Lange zoektocht

“Eind jaren negentig initieerde mijn voorganger Piet Van Bouchaute een onderzoek naar de toestand van het archief”, legt De Meester uit, die destijds aan de slag was als adviseur publiekswerking. “Een conservatie­bureau stelde dat de kelders geen geschikte bewaarplaats waren wegens te hoge vochtigheid en te veel temperatuurschommelingen. Al te veel verval konden we gelukkig tegenhouden door nauwkeurige conservatie en duurzame, zuurvrije verpakkingen.”

Maar liefst vijfentwintig jaar is er gezocht naar een oplossing. Die kwam er pas op het einde van de vorige legislatuur, in de vorm van een nieuwe stadhuisvleugel waar zowel de dienstverlening als het archief een plaats opeisen.

“Het architectenbureau ontwierp eerder al het Rijksarchief van Gent en de archieven van Bordeaux. Ze zijn opgebouwd volgens hetzelfde principe als in Sint-Niklaas: de archieven zijn zichtbaar en zweven boven de hoofden van de bezoekers van de loketten. Je kunt ze letterlijk aanwijzen. De vier betonnen volumes doen denken aan de grote koffers met slot waarin men vroeger belangrijke documenten opborg. De betonnen bunkers zijn de hedendaagse vorm van die archiefkoffers, te bereiken via een afzonderlijke trap”, zegt De Meester.

Ze gaat verder. “Het geheugen van de stad krijgt eindelijk een zichtbare plek op een prachtige locatie: op de eerste verdieping, uitkijkend op de Grote Markt. Een unieke keuze, want stadsbesturen laten zich bij hun archiefkeuze doorgaans leiden door pragmatische overwegingen.”

Geen oubollige instelling

De nieuwe vleugel zal ook een volwaardige studiezaal bevatten met een tentoonstellingskast waarin elke maand een nieuw topstuk getoond wordt. Denk aan oorkondes uit de Oostenrijkse periode of de 16-eeuwse beslissing om de donderdagse markt op te richten.

“Een stadsarchief mag geen oubollige instelling meer zijn”, vindt De Meester. “De kijk op een stadsarchief evolueert steeds meer van een pure erfgoedwerking naar een bewaarplaats van informatie die ten dienste moet staan van de burger. Studenten en onderzoekers zullen er veel vlotter aan het werk kunnen gaan, net als liefhebbers die hun familiestamboom uitpluizen. De volgende uitdaging is de digitalisering van onze archieven. De dossiers bewaren we nu op servers, maar dat is slechts een tijdelijke oplossing. Een digitaal depot is de volgende stap.”

Ondertussen wordt er stevig getimmerd en geverfd in de nieuwe stadshuisvleugel. Het eerste weekend van oktober kan iedereen het hangende archief in volle glorie gaan bekijken.