Stadionverbod dreigt voor laatkomers bij Club Brugge: ‘Dit zal toch voor een mentaliteitswijziging moeten zorgen bij de fans’

Op 6 oktober vorig jaar keurden de Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) de omgevingsvergunning goed voor het nieuwe stadion van Club Brugge. Daarmee leek er een einde te komen aan een lijdensweg van bijna vijftien jaar. Er passeerden verschillende locaties de revue, die telkens weer werden afgeschoten.

Om zo uiteindelijk uit te komen bij een nieuw stadion van 40.116 supporters op de huidige locatie in Sint-Andries. Maar er schuilt nog een addertje onder het gras. Momenteel zijn er drie beroepsprocedures hangende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, waarbij vooral het mobiliteitsplan op de korrel wordt genomen.

De ministers benadrukten op een persconferentie het belang van dat plan. “We zullen erop toezien dat dit goed wordt uitgevoerd”, klonk het. Maar wat dat mobiliteitsplan precies inhoudt, bleef tot nu toe heel erg vaag. De Morgen dook in de documenten die zijn neergelegd bij de vergunningsaanvraag. Alleen al het mobiliteitsgedeelte telt honderd bladzijden: de ministers zullen hun werk hebben.

Carpoolen voor betere parking

Voor de fans zal het dan weer voor heel wat gepuzzel zorgen. Bij de aankoop van een ticket zullen ze meteen ook moeten aanduiden hoe ze naar het stadion komen en om hoe laat. Een zogenaamd combiticket, dat nu enkel bij uitwedstrijden van toepassing is. Op die manier hoopt Club Brugge het autogebruik terug te dringen en de drukte te spreiden in de tijd. Dat was ook een must om de vergunning goedgekeurd te krijgen. Uit het milieu-effectenrapport bleek immers dat het mobiliteitsvraagstuk een drama was.

In de eerste plaats wil Club Brugge dat er geen 7.000 auto’s meer naar een parkeerplaats zoeken in de omliggende straten, wat nu het geval is. Niet verwonderlijk: er zijn slechts duizend parkeerplaatsen op Jan Breydel en liefst 70 procent van alle supporters komt met de wagen en parkeert in de buurt. In de toekomst zal dat meer dan gehalveerd moeten worden tot 32 procent. En er wordt gerekend op meer dan 4.000 fietsers, een verdubbeling ten opzichte van nu.

Om dat te bewerkstelligen zal een supporter bij de aankoop van zijn ticket in de eerste plaats moeten kiezen hoe hij of zij zich verplaatst naar het stadion, uniek in België. Dat kan te voet (enkel voor wie in de buurt woont) of met de fiets (met een fietsstalling in het stadion). Maar voor het overgrote deel zal het met de wagen blijven. Zij zullen moeten aangeven met hoeveel ze komen: hoe meer er gecarpoold wordt, hoe dichter bij het stadion ze mogen parkeren.

Een ontwerp van het nieuwe stadion van Club Brugge. Beeld RV

Er is slechts plaats voor 3.000 voertuigen rond het stadion, de rest zal moeten kiezen voor een afstandsparking, die ook toegewezen wordt. Vandaar moet er een shuttlebus genomen worden. Verder zijn er nog de supportersbussen en het openbaar vervoer. Nog snel beslissen om van methode te veranderen kan niet. Je moet je tickets inscannen op de parkeerplaats. Als je je niet aan de afspraak hebt gehouden, mag je het stadion niet binnen.

Permanent stadionverbod

Daarnaast zal elke supporter ook moeten aangeven om hoe laat hij zich zal aanmelden in het stadion. Wie met de wagen komt, moet een tijdslot van vijftien minuten aanduiden (met een afwijking van tien minuten vroeger of later), bij fietsers gaat dat over een halfuur. Zo hoopt de club het inkomend verkeer te spreiden. Ook dit zal weer gecontroleerd worden bij het inscannen van het ticket. En ook hier zou streng opgetreden worden: wie te laat is, mag die wedstrijd niet bijwonen. De verantwoordingsnota bij het milieu-effectenrapport gaat zelfs nog een stapje verder: “Bij herhaaldelijke inbreuken kan dit zelfs permanent worden.” Met andere woorden, een levenslang stadionverbod bij herhaaldelijk te laat komen: op papier kan het allemaal.

Er zal ook ingezet worden op incentives, blijkt uit het mobiliteitsplan. Zo wordt gedacht aan “tijdens de wedstrijd een fietsvlaggetje bevestigen aan de aanwezige fietsen” of nog aan “een gratis drankje voor supporters die het gekozen tijdslot gerespecteerd hebben”.

Maar de grote vraag is hoe nauw dit alles gemonitord zal worden, vermits het Club Brugge zelf is dat dit moet afdwingen. Het is niet evident om de eigen abonnees de toegang tot het stadion te ontzeggen. Dat is ook een van de grote bezwaren die de indieners van een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen hebben.

En er kunnen al meteen achterpoortjes bedacht worden. Wat als men met de wagen komt en die in de buurt parkeert terwijl men daar geen toelating voor heeft om dan vlak voor het binnenkomen online een ticket van De Lijn te kopen (dat slechts 2 euro kost)? Rond het stadion zou er een blauwe zone komen, waar supporters niet mogen parkeren. Maar wie zal toezien op een grondige controle? Het zijn allemaal vragen die niet meteen worden beantwoord in de vergunningsaanvraag.

Bij de supportersfederatie van Club Brugge, die 60 supportersclubs en 10.000 leden verenigt, waren ze nog niet op de hoogte. “Dat is inderdaad nogal streng en het zal toch voor een mentaliteitswijziging moeten zorgen bij de fans. Hopelijk kunnen we snel rond de tafel zitten om de details te bespreken”, zegt voorzitter Nico Cappaert. Club Brugge wenste niet te reageren.