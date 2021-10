Staatveiligheid stelt extremisme vast in moskee van voorzitter Moslimexecutieve

Begin september leverde de Staatsveiligheid een nota af over de Sultan Ahmet-moskee in Heusden-Zolder. De nota stelt dat de moskee gekend is voor “affiliatie bij Milli Görüs” en beschouwt de Turkse strekking als “extremistisch”.

Milli Görüs, vrij vertaald ‘nationale visie’, kent enkele stromingen, maar is over het algemeen zeer conservatief, bijvoorbeeld als het gaat om homoseksualiteit of gemengde huwelijken. De organisatie is vooral groot in Duitsland, waar de inlichtingendiensten ze ook als extremistisch beschouwen. Vorig jaar kreeg een islamitische school in Genk geen erkenning omdat ze te dicht stond bij Milli Görüs.

Al tien jaar erkend

De moskee in Heusden-Zolder is al meer dan tien jaar erkend en stelt drie imams tewerk, die dankzij de erkenning bezoldigd worden door het ministerie van Justitie. Een van die drie imams is volgens de Staatsveiligheid een van de belangrijkste predikers van de Belgische Islamitische Federatie (BIF), de vertegenwoordiging van Milli Görüs in ons land. Ook een jongerenorganisatie die bijeenkomt in de moskee zou zo de ideeën van Milli Görüs verspreiden.

De moskee in Heusden-Zolder maakt deel uit van de BIF. De voorzitter van het moskeecomité, Mehmet Üstün, is lid van de lokale BIF-afdeling, maar ook de huidige voorzitter van de Moslimexecutieve, het hoogste orgaan van de islam in ons land, dat recent in opspraak kwam wegens wanbeleid. Üstün moet een vernieuwingsoperatie doorvoeren in de Moslimexecutieve nadat justitieminister Van Quickenborne (Open Vld) buitenlandse inmenging vaststelde.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Beeld BELGA

Üstüns Milli Görüs-etiket is al langer gekend, maar hij ontkent dat die organisatie in ons land actief is en noemt de nota “een onaanvaardbare beschuldiging”.

“Dergelijke rapporten dienen om moslims te stigmatiseren”, zegt Üstün. “Die imam heeft een heel mooi imago in Heusden-Zolder. Hij is een glimlach-imam die het samenleven bevordert. Wij geven geen kans aan extremisme en verdedigen de tolerante islam.”

Staatsveiligheid

De Staatsveiligheid vraagt in de nota niet om actie te ondernemen. Van terreurdreiging is er geen sprake en de imam komt niet voor als haatpropagandist in de gemeenschappelijke gegevensbank van de veiligheidsdiensten. Half september is de nota besproken met de regionale overheid.

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) laat onderzoeken of er erkenningsvoorwaarden zijn geschonden. Somers wil optreden op basis van zijn nieuwe erkenningsdecreet, dat een getrapt sanctiemechanisme en een screeningsdienst zou invoeren. Dinsdag besprak de commissie in het Vlaams Parlement het decreet, de stemming is volgende week. “Indien nodig volgt er al een reactie of procedure op basis van het huidige decreet”, aldus Somers.