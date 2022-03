Staatssecretaris Sammy Mahdi wil ‘nooddorpen’ voor Oekraïense vluchtelingen

Mahdi maakt zich ernstig zorgen over de nood aan opvangplaatsen. Hij lanceerde het initiatief #plekvrij, enerzijds om de spontane burgersolidariteit te omarmen en anderzijds om steden en gemeenten te activeren. Maar niettemin zal huisvesting een “immense uitdaging” blijven, aldus de CD&V’er. Hij denkt dat er nood zal zijn aan grote opvangstructuren in elke provincie en die moet er op korte termijn kunnen staan.

Mahdi beseft hoe groot de uitdaging is voor Vlaanderen en Wallonië. “De federale regering kan indien nodig bijspringen”, legt hij uit. Huisvesting is in principe een bevoegdheid van de regio’s, maar Mahdi predikt vooral samenwerking. Hij benadrukt dat de voorbije dagen heel goed rond de tafel is gezeten met de Vlaamse regering en prijst daarbij de houding van minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister Bart Somers (Open Vld).

De staatssecretaris verwacht dat tegen volgende week een beroep kan worden gedaan op een grotere capaciteit voor de registratie van de vluchtelingen. Vandaag gebeurt dat in het voormalige ziekenhuis Jules Bordet, maar Mahdi overlegt met Brussels burgemeester Philippe Close (PS) over een grotere site. Daarbij wordt gekeken naar de regio van de Heizel.