Staatssecretaris Sammy Mahdi wil nieuw gesloten centrum in Steenokkerzeel, burgemeester valt uit de lucht

De nieuwe federale regering liet vorig jaar al weten dat er twee nieuwe gesloten centra worden gepland, in Jumet en Zandvliet. In zijn beleidsnota kondigt Mahdi aan dat hij ook in Steenokkerzeel een nieuw centrum wil, naast het reeds bestaande. Het zou gaan om een vertrekcentrum met een vijftigtal plaatsen, voor heel korte verblijven.

"Door het nieuwe aanklampende terugkeerbeleid ontstaat een infrastructurele nood voor meer gesloten plaatsen", laat Mahdi zondag weten. "Door de oprichting van de regionale bureaus voor terugkeerbegeleiding (ICAM-bureaus) worden meer mensen van meet af aan bij de afgifte van hun bevel tot het grondgebied te verlaten opgevolgd. Jaarlijks krijgen 24.000 mensen een eerste keer een bevel om het grondgebied te verlaten."

Een van de centra in Steenokkerzeel. Beeld Baert Marc

‘Amper extra vergoedingen’

Burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon (Klaver/N-VA) reageert verrast. “Ik kom uit de lucht vallen”, zegt hij. “Het zou leuk zijn indien we voorafgaand aan dit nieuws overleg hadden kunnen plegen met de staatssecretaris. We wisten dat er gronden aangekocht waren, maar dit nieuws is van een andere dimensie.”

Ryon maakt zich vooral zorgen over de extra kosten die gepaard gaan met een nieuw gesloten centrum in zijn gemeente. “Wat mij stoort, is dat we amper extra vergoedingen krijgen voor die gesloten centra. We hopen dus op extra manschappen, want bij betogingen of problemen moeten onze diensten ingezet worden. Dit zou al het vierde centrum worden op ons grondgebied. Er zijn grenzen.”

Op de nieuwe infrastructuur en aanpassing van de setting werd wel al geanticipeerd in het verleden, duidt korpschef Filip Van Steenbergen van de politiezone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst).

“Qua veiligheid kunnen we het dankzij de omheining wel aan, maar mogelijke manifestaties of incidenten vragen wel extra inspanningen van de lokale politiezone. Nochtans houden de dotaties vanuit de federale overheid naar het lokaal korps geen rekening met asielcentra, terwijl nog een extra centrum natuurlijk tot extra lasten leidt. Het gaat niet om een gevangenis, maar je zit wel met mensen die in een gesloten regime leven. Dat kan spanningen opleveren.”