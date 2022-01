Staatssecretaris Sammy Mahdi wil haatprediker alsnog het land uitzetten: ‘Elementen in het dossier zijn toch niet min’

Wie is Abdallah Ouahbour?

Rapporten van het OCAD, het cöordinatieorgaan van de dreigingsanalyse, en de Staatsveiligheid omschrijven Abdallah Ouahbour uit Maaseik als een “haatpropagandist” met ernstig dreigingsniveau. De man zou onder andere de leidende figuur zijn van de zogenoemde Groep van Maaseik. Die was mee verantwoordelijk voor aanslagen op toeristische centra in Casablanca in 2003 en op het openbaar vervoer in Madrid in 2004, waarbij samen 250 doden vielen. In een laatste rapport verdacht de Staatsveiligheid hem ervan terreurgroep IS moreel en ­financieel te steunen.

Vorig jaar startte de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de procedure om Ouahbour het land uit te zetten. De man is getrouwd en heeft twee minderjarige kinderen. In juni besliste staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) dat Ouahbour (48), die de Marokkaanse nationaliteit heeft maar in België werd geboren en er sinds 1990 woont, moest vertrekken. Ouahbour tekende verzet aan tegen zijn uitzetting, omdat hij naar eigen zeggen aan een posttraumatisch stresssyndroom lijdt en vreest te worden opgepakt in Marokko.

Waarom wordt zijn uitzetting geblokkeerd?

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft nu geoordeeld om op basis van andere elementen de vraag van Mahdi tot uitzetting van tafel te vegen. Volgens de raad vormen de rapporten van het OCAD en de Staatsveiligheid “geen solide basis” om iemand het land uit te zetten. De beschuldigingen zijn “te algemeen” en “te vaag”, aldus de raad, die vindt dat de Staatsveiligheid haar stellingen moet concretiseren. Bovendien hekelt de raad dat de analyses werden gemaakt in connectie met de veroordeling wegens terrorisme, terwijl daarmee geen rekening mag worden gehouden.

Wat nu?

De Dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt of er Cassatie moet worden aangetekend, dan wel een nieuwe uitzetting moet worden voorbereid. Volgens staatssecretaris Mahdi (CD&V) zal er snel een beslissing genomen worden. “Hopelijk kunnen we de rechter overtuigen met alle elementen die de veiligheidsdiensten ons hebben bezorgd, want die zijn toch niet min. Ik zal blijven strijden tegen de aanwezigheid van gevaarlijke radicalen in dit land.”

“Deze beslissing zal me niet weerhouden om een nieuwe uitwijzingsbeslissing te nemen voor deze en andere gevaarlijke radicalen”, reageert Mahdi, die een oplossing wil voor het probleem dat rechters in Vreemdelingenzaken geen toegang hebben tot de volledige documenten van de Veiligheidsdiensten, omdat daar geclassificeerde informatie inzit. Daardoor kunnen ze geen volledig beeld hebben van een dossier. Hij heeft dat probleem al aangekaart in zijn beleidsnota. Daarin werd een verduidelijking van de wet aangekondigd.