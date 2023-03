Staatssecretaris Nicole de Moor wil systeem rond Turkse visa herzien

Fictieve bedrijven, bestaande bedrijven die zonder hun medeweten worden misbruikt voor een vergunningsaanvraag en arbeidsmigranten die gewoon naar Duitsland willen doorreizen. Het consulaat in Istanbul had in oktober 2022 al sterke indicaties dat het fout liep met de Turkse arbeids- en verblijfsvergunningen die Vlaanderen uitreikte. Dat blijkt uit een brief van Freddy Roosemont, topman van de Dienst Vreemdelingenzaken, aan de secretaris-generaal van het Vlaamse departement Werk.

De brief, die dateert van 8 november 2022, werd woensdag verspreid onder de leden van de commissie Werk in het Vlaams Parlement, waar donderdag een speciale hoorzitting plaatsvindt over de Turkse en Marokkaanse vergunningensaga. De Vlaamse dienst Economische Migratie, de Vlaamse sociale inspectie, de federale Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de directie consulaire zaken van de FOD Buitenlandse Zaken moeten zich er komen verantwoorden voor hun rol in de kwestie. Later op de dag is het ook aan Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v).

Borealis en aanvragenlawine

Opvallend is dat het consulaat-generaal in Istanbul in gang schoot na een getuigenis op RTL van een slachtoffer van de Borealis-affaire, de zaak waarbij er tientallen slachtoffers van mensenhandel werden ontdekt op een Antwerpse werf. Een tweede element was de forse stijging van het aantal aanvragen. “Eind september 2022 stond de teller reeds op 1.227 visumaanvragen, waarbij het aantal aanvragen tijdens die laatste drie maanden al hoger was dan het totale aantal aanvragen in het hele jaar 2021 (619)”, zo schrijft Roosemont.

De brief roept veel vragen op over de werkwijze en de respons van de federale en Vlaamse bevoegde diensten. Waarom duurde het vier maanden voordat een speciale werkgroep werd opgericht om de wantoestanden rond de Turkse en Marokkaanse verblijfs- en werkvisa aan te pakken? Waarom werd er door Vlaanderen zo weinig gecontroleerd op deze visa? En ook: hoe kunnen we zulke wantoestanden in de toekomst vermijden?

Dat er iets is fout gegaan, is volgens federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) wel duidelijk. Dat zei ze woensdag tijdens een actualiteitsdebat in het federaal parlement. Zo moeten de arbeidsmigranten zich normaal binnen de acht dagen inschrijven in hun nieuwe gemeente, maar blijkt dat in praktijk vaak niet te gebeuren. Ook worden arbeidsmigranten vaak met velen op hetzelfde adres ingeschreven.

“We gaan nu samenzitten met de gewesten om de vergunningenprocedure zo robuust mogelijk te maken, met aandacht voor misbruik en uitbuiting”, zei ze. Een speciale werkgroep moet zich over deze “kwaliteitsverbetering” buigen.

Te weinig controles

Ook bij de controle door de Vlaamse inspectie worden er vraagtekens geplaatst. In 2021 voerde zij 721 controles uit, een daling van 33 procent tegenover het jaar ervoor. In datzelfde jaar kwamen er 12.174 aanvragen van arbeidsmigranten die in Vlaanderen wilden werken, een toename van 46 procent.

“In tegenstelling tot wat Brouns doet uitschijnen, is het dus lang niet zo dat Vlaanderen bijna alle aanvragen controleert”, zegt Ben Segers, migratiespecialist bij Vooruit.

Volgens Maaike De Vreese (N-VA) is het vooral vreemd dat de Vlaamse administratie zich beperkt tot een check van een aantal basisdocumenten. “Voor twijfelachtige of dubieuze firma’s zou er minstens een plaatsbezoek moeten gebeuren.”

