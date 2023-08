Staatssecretaris Nicole de Moor neemt ingrijpende beslissing: alleenstaande mannen krijgen de komende tijd geen asielopvang meer

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) heeft Fedasil, de organisatie die de asielopvang in ons land regelt, de opdracht gegeven om alleenstaande mannen voorlopig geen plek meer te geven in de opvang. “Geen beslissing die ik wil nemen, maar ik wil echt vermijden dat we gezinnen met kinderen niet meer kunnen opvangen.” Hoewel de asielcijfers voor augustus in de lijn van de verwachtingen liggen, ziet De Moor de laatste dagen wel een serieuze toename van het aantal gezinnen met kinderen. Maandag vroegen 260 mensen opvang aan bij Fedasil. 155 van hen behoorden tot een gezin met minderjarige kinderen. “Voorlopig lukt het nog om die groep opvang te bieden, maar het wordt krap.”

Niet omdat ons land een plotse stijging kent van het aantal asielaanvragen. De Moor benadrukt dat het aantal asielaanvragen in ons land stabiel is, terwijl veel andere landen een stijging kennen. “Maar we zijn stabiel op een niveau dat nog altijd veel te hoog is. Het opvangnetwerk van Fedasil staat nog steeds onder druk, omdat de mensen die vorig jaar zijn toegekomen en nog geen beslissing kregen ook nog in de opvang zitten. We blijven wel plaatsen creëren en namen al maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen sneller de opvang kunnen verlaten. Maar de nuchtere realiteit is dat we riskeren om straks gezinnen met kinderen niet meer te kunnen opvangen. Om niet achter de feiten aan te hollen, moet ik deze beslissing nu al nemen.” De plekken die er vandaag nog zijn, dagelijks vrijkomen of bijkomen, reserveert De Moor dus voortaan voor gezinnen met kinderen (of niet-begeleide minderjarigen).

Geen enkele hoop

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om een asielquotum zoals Theo Francken (N-VA) als staatssecretaris invoerde. Hij beperkte het aantal asielaanvragen bij de Dienst Vreemdelingenzaken destijds tot 50 per dag en gaf daarbij voorrang aan gezinnen. Bij De Moor kunnen alleenstaande mannen wél nog asiel aanvragen. Als ze opvang nodig hebben, kunnen ze zich nog steeds op de bestaande wachtlijst zetten. “Maar ik wil hen ook de eerlijke boodschap geven: het is niet zo dat zij binnenkort zullen uitgenodigd worden omdat er een plek voor hen is.”

Tot nu toe stroomden alleenstaande mannen wel nog geleidelijk door. Ze moesten langer wachten op opvang - gezinnen kregen al voorrang - maar elke dag kon een aantal van hen wel doorstromen naar de opvang. Die beweging is intussen gestopt. Vorige week stonden er nog 2.113 alleenstaande mannen op de wachtlijst voor opvang, maar voor hen is er voorlopig geen enkele hoop. De 13.806 alleenstaande mannelijke asielzoekers die al in de opvang verblijven - en 42 procent daarvan uitmaken - hebben meer geluk. Zij kunnen blijven tot ze een beslissing ontvangen over hun verblijfsrecht.

Tot wanneer de maatregel zal gelden, kan de Moor nog niet zeggen. “Dat hangt af van hoeveel gezinnen met kinderen er bij de aanvragers zitten - grosso modo is dat ongeveer de helft van de aanvragers. Het hangt ook af van hoeveel nieuwe plaatsen we nog bij kunnen creëren. Daar zet ik heel hard op in, maar zoals u weet, verloopt dat niet vlot. Er zijn al veel gemeenten die asielzoekers opvangen. Het nieuwe opvangcentrum in Grimbergen, dat goed is voor 100 plaatsen, komt er. Maar die extra plaatsen raken snel ingevuld. Er zijn natuurlijk wel continu mensen die de opvang verlaten - zo’n 90 à 100 per dag - maar dat hangt af van het aantal beslissingen dat het Commissariaat-Generaal (voor de Vluchtelingen en Staatlozen, de instantie die beslist over verblijfsrecht in ons land, red.) neemt.”