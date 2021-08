▶ Staatssecretaris Mahdi over situatie in Afghanistan: ‘Laat dit een les zijn voor Europa’

“We focussen maximaal op Belgen om terug te halen uit Afghanistan. Het gaat voornamelijk om Belgen met hun kerngezin, waarvan de vrouw en de kinderen soms ook de Afghaanse nationaliteit kunnen hebben”, aldus de staatssecretaris. “Maar daarnaast moeten we er ook voor zorgen dat mensen die zich ingespannen hebben voor onze militairen zoals tolken, ook bij ons veiligheid moeten kunnen vinden.”

Maar voor Belgen en Afghanen in Kaboel is het heel moeilijk om tot op de luchthaven te geraken. “Er was heel lang chaos op de luchthaven en je moet ook wel zeker zijn dat er geen aanslag gebeurt. Vandaar de zeer strenge controle die de Amerikanen doen”, legt Mahdi uit. “Maar er moet wel voldoende informatiedoorstroming zijn van onze diensten naar de Amerikanen zodat de juiste personen tot hier kunnen geraken.” Er wordt aan gewerkt om dat vlotter te laten verlopen, verzekert de staatssecretaris.

Mahdi wil ook niet te veel met de vinger wijzen naar de Verenigde Staten. “Laat dit een les zijn voor Europa”, zegt hij. “Ik wil vooral kijken naar wat wij zelf kunnen doen. Om onze landgenoten veilig terug te kunnen halen, moeten wij vragen aan de Amerikanen of ze de luchthaven goed willen controleren. Dat zegt iets over de Europese Unie. Dat zegt ook iets over het feit dat wij zelf onvoldoende investeren in onze veiligheid hier, maar ook in Afghanistan”, besluit hij.

Premier De Croo: ‘Betere EU-samenwerking nodig’

Alexander De Croo (Open Vld) van zijn kant pleit eveneens voor betere samenwerking op Europees niveau om de evacuaties in goede banen te leiden. Dat heeft hij gezegd aan VRT NWS. Nu organiseert elk land zijn eigen evacuaties. “Het is op een moment als nu, waar alles zeer chaotisch en gevaarlijk verloopt, dat de Europese landen een systeem van coördinatie en onderlinge hulp moeten hebben”, verklaart hij. “Op vlak van samenwerking en defensie hebben we als Europa nog veel stappen te zetten.”

Maar in tegenstelling tot staatssecretaris Mahdi wijst De Croo de Amerikanen wél met de vinger over hun eenzijdige terugtrekking uit Afghansistan. “We zijn als NATO-landen naar Afghanistan gegaan, we moeten ook sámen de beslissing nemen om de missie daar te beëindigen, om niet voor voldongen feiten geplaatst te worden. Dat is wel gebeurd de voorbije maanden.”