Staatssecretaris Eva De Bleeker (Open Vld) dreigt met juridische stappen tegen energieleveranciers

Bij veel Vlamingen bestaat onzekerheid over de hoogte van de factuur en hoe die berekend wordt. Bij de ombudsdienst voor energie zijn dit jaar 20.000 klachten binnengekomen. De klachten van consumenten gaan niet alleen over energieprijzen, maar ook over de facturatie en transparantie ervan. Veel klachten gaan over het wachten op de eindfactuur. Ook komen er klachten van mensen die geconfronteerd worden met extreem hoge voorschotbedragen.

Maar ook de bereikbaarheid, of eigenlijk de onbereikbaarheid, van energieleveranciers is een veelgehoord probleem. De staatssecretaris heeft er geen goed woord voor over. “Het is frappant dat we allemaal klachten krijgen over de bereikbaarheid van energieleveranciers, maar tegelijkertijd ook vaststellen dat er sprake is van agressieve telefoonverkoop en deur-aan-deurverkoop van energiecontracten. Het is apart dat je niet de mensen vindt om je klantendienst te bemannen, maar wel om klanten op te zoeken”, reageert staatssecretaris Eva De Bleeker.

Druk op de ketel

Ze heeft het dan ook gehad met het gebrek aan transparantie over voorschotten en de problemen met de eindfacturen en de terugbetaling. De Bleeker trok in september ook al bij de energieleveranciers aan de bel. Ze kwam toen met voorstellen om op korte termijn de dienstverlening te verbeteren.

Zo wil de staatssecretaris dat er een verplichte termijn komt waarbinnen de eindrekeningen aangeleverd worden. Nadat de klant de meterstanden heeft doorgegeven, moet dit binnen 15 dagen gebeuren. Eventuele terugbetalingen moeten vervolgens 30 dagen na de factuurdatum van de eindafrekening overgemaakt zijn. Berekeningen van voorschotten moeten simpel na te rekenen zijn. Wat nu veel mensen frustreert is dat hun voorstel verhoogd wordt zonder dat erbij staat waarom, zegt de staatssecretaris.

FEBEG, de federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven, reageert dat leveranciers er alles aan doen om de situatie te verbeteren. FEBEG zegt dat energieleveranciers te maken hebben met onvoorspelbare prijsverhogingen en ongeruste klanten. “Er staat veel druk op de ketel. Leveranciers doen het maximum om de diensten te verbeteren en op het beste niveau te brengen”, zegt de woordvoerder van FEBEG. Voorstellen om de dienstverlening te verbeteren hebben tijd nodig om te implementeren. Zo is het moeilijk om geschikte medewerkers te vinden, en moeten die vervolgens ook ingewerkt worden.

Nog een week de tijd

Maar het geduld van De Bleeker is op. Momenteel onderzoekt de Economische Inspectie zeven energieleveranciers. De namen zijn niet bekendgemaakt. De staatssecretaris geeft deze leveranciers nog een week om de boel glad te strijken. Daarna zullen juridische stappen volgen.

Na onderzoek kan de Economische Inspectie handhavingsmaatregelen opleggen, zoals boetes. Als dat ook geen resultaat heeft, kan de staatssecretaris energieleveranciers vorderen bij de rechtbank. “Mijn boodschap is eenvoudig: los het op.”