Staatssecretaris De Moor: ‘Er is niks mis met grensbewaking. Als je dat niet accepteert, pleit je voor open grenzen’

Een rustige start was Nicole de Moor (cd&v) niet gegund. Als kersvers staatssecretaris voor Asiel en Migratie moest ze meteen onderhandelen met de regeringstop, om antwoorden te zoeken op de opvangcrisis. ‘Het is springen en zorgen dat je blijft zwemmen.’

Heeft uw voorganger Sammy Mahdi u goede raad gegeven?

“Dat ik mezelf moet blijven. Ik zal geen kopie van iemand anders worden.”

Misschien toch een beetje van Sammy Mahdi?

“Neen, ik heb een heel andere persoonlijkheid. Maar het is evident dat ons beleid op elkaar zal lijken. Ik heb als kabinetschef mee zijn beleid uitgetekend, waarom zou ik het dan nu anders willen doen?

Om de opvangcrisis het hoofd te bieden heeft de regering beslist dat er 750 extra opvangplaatsen komen bij Defensie. Weet u al waar die gevonden gaan worden?

“Het gaat om 750 plaatsen in hangars, dat is dus echt basisvoorziening. De bedoeling is om op termijn containerdorpen op te zetten. De plaatsbezoeken zijn op dit moment bezig, om te kijken wat de meest geschikte locatie is.”

U weet dus niet of er effectief 750 plaatsen gaan zijn.

“Die zullen er absoluut zijn. We weten dat er op verschillende sites plaats is.”

Beeld Wouter Van Vooren

Op korte termijn wou u 1.500 extra plaatsen. Waar komt de rest vandaan?

“Er wordt ook opvang gecreëerd met Fedasil (Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, SKE) zelf. De openbare aanbesteding daarvoor wordt zo snel mogelijk gelanceerd. Er staan ook een aantal opvangcentra op de planning die al eerder zijn aangekondigd en binnenkort open gaan.”

Zo’n aanbesteding kan wel even duren.

“Dat hangt af van de procedure. Het kan snel gaan, maar je moet inderdaad alle actoren de kans geven om zich te organiseren en te kandideren.”

Er slapen nu iedere dag mensen op straat. Voor hen is dat geen onmiddellijke oplossing.

“Die aanbesteding niet. Maar de noodopvang bij Defensie zal op heel korte termijn georganiseerd worden.”

Er zullen ook versneld mensen aangenomen kunnen worden om asielaanvragen te behandelen. Theo Francken (N-VA) vond dat cynisch: als kabinetschef had u hem destijds besparingen opgedrongen bij die diensten. Hij had zelfs documenten die dat moesten staven.

“Die documenten waren fout. Dat ging over iets helemaal anders. Hij moet zich nog eens goed informeren, want hij kent duidelijk niet de juiste toedracht. Maar goed, hij rakelt dat graag op.”

Er is een achterstand van 35.000 dossiers. U zal voortaan ‘al’ na twee maanden mensen kunnen aannemen. Het duurt dus maanden voordat iets verandert.

“Het zal inderdaad enige tijd duren om dat weg te werken. Maar we zullen wel enkele maanden winnen op deze manier. Er is helaas niet één mirakeloplossing uit deze crisis. Wie dat zegt, dwaalt.”

Veel van het asielbeleid is vastgelegd door Europese regels. Is het wel mogelijk om een heel ander beleid te voeren dan uw voorgangers, zoals Maggie De Block (Open Vld) en Theo Francken?

“Het Europese beleid heeft absoluut nood aan hervorming. Als we de regels willen veranderen, kan België daar absoluut voortrekker in zijn. Maar ik ga me zeker niet verschuilen achter Europese regels. Op nationaal vlak zijn er genoeg zaken die anders kunnen, los van de Europese regels.”

Zoals?

“Het terugkeerbeleid. Wie hier niet kan blijven, kreeg vroeger gewoon een briefje: gelieve binnen de 30 dagen het grondgebied te verlaten. Dat was het: trek maar uw plan. Wij hebben beslist om die mensen te begeleiden en niet zomaar los te laten. Je ziet natuurlijk het resultaat niet vanaf dag één. Maar stilaan beginnen de cijfers wel te stijgen.”

Wat moet er in Europa veranderen?

“Finaal moeten we de Europese grenzen versterken. Je moet aan de grens heel snel kunnen screenen of iemand aanspraak maakt op asiel. Die mensen moeten dan eerlijk verdeeld worden over Europa. Wie niet in aanmerking komt, kan meteen teruggeleid worden naar zijn herkomstland.”

Over die eerlijke Europese herverdeling wordt al jaren gepraat. Maar die komt er niet. De landen die dan meer mensen zouden moeten opvangen, willen dat niet.

“Ik ben het daar niet mee eens. Het klopt dat de sense of urgency er veel te laat gekomen is – de grote crisis van 2015 was blijkbaar niet genoeg. Ondertussen zijn er wel stappen gezet. En de urgentie is groot, als je ziet wat zich afspeelt aan de Spaans-Marokkaanse grens in Melilla. (Tientallen mensen stierven toen honderden migranten probeerden een grensovergang te bestormen, SKE).

“Dat is tragisch natuurlijk. Maar wat ook tragisch is, is dat mensen blijkbaar dachten dat men op die manier Europa kan bereiken. Een massale, gewelddadige bestorming van een internationale grens – dat kan je niet tolereren. We moeten onze grenzen dus beter organiseren, anders worden die het failliet van het Europese migratiesysteem.”

Betekent betere grensbewaking vandaag niet dat we mensonterende vluchtelingenkampen zoals in Griekenland en Italië zullen blijven tolereren?

“Je mag de omstandigheden daar natuurlijk niet accepteren. Maar er is niks mis met grensbewaking. Als je dat niet accepteert, pleit je eigenlijk voor open grenzen. Ik geloof niet in het Australische model, maar wel in het Europese model: er mag een stevige grens zijn, zolang er een deur is waarlangs mensen die bescherming nodig hebben, binnen kunnen.”

Tot slot: vreest u een nieuwe hongerstaking, zoals bij uw voorganger?

“Neen. Ik heb samen met Sammy Mahdi die hongerstaking meegemaakt. Als ik erop terugkijk zou ik het helemaal op dezelfde manier aanpakken. Het regularisatiebeleid vandaag is humaan, de lijn zal niet veranderen. Een nieuwe hongerstaking heeft geen enkele zin en zal enkel voor menselijk lijden zorgen.”