Staatskas haalt uiteindelijk 21,896 miljard euro op met eenjarige staatsbon

De minister is tevreden dat zoveel Belgen de weg vonden naar deze veilige investering. “Het toont aan dat de Belgische spaarder op zoek is naar een rendement dat hoger ligt dan wat vandaag door de banken wordt aangeboden op de klassieke spaarboekjes.”

Het definitieve inschrijvingsbedrag ligt dus iets lager dan vrijdag, toen er sprake was van meer dan 22 miljard euro inschrijvingen, maar het Federaal Agentschap van de Schuld waarschuwde al enkele dagen voor een mogelijke correctie, omdat het geld op tijd op de rekening van het Agentschap moest staan.

Zo’n 234.310 Belgen tekenden rechtstreeks in via het Grootboek van het Agentschap, goed voor 7,093 miljard euro. Het gemiddelde bedrag van de inschrijving bedraagt zo 30.272 euro. Daarnaast waren er nog meer dan 400.000 inschrijvingen via de banken, goed voor 14,803 miljard euro.

De bedoeling van de uitgifte van de nieuwe staatsbon was om de concurrentie binnen de bankensector aan te zwengelen, zegt Van Peteghem. “Zowel het succes van de uitgifte, de tariefwijzigingen door enkele banken en de gestegen vraag van spaarders naar andere producten dan het spaarboekje, dragen bij tot dit doel. Maar het is bovenal een krachtig signaal en een duidelijke roep om respect van de Belgische spaarders richting de bankensector. Het is nu aan de bankensector om gehoor te geven aan dit signaal en zo het vertrouwen van hun spaarders te herwinnen. De mensen toonden vertrouwen in de staat tijdens deze uitgifte, ze kunnen er dan ook op rekenen dat de regering dit dossier de komende periode op de voet volgt om de concurrentie binnen de bankensector te verzekeren.”

De staatsbon brengt dankzij een verlaagde roerende voorheffing 2,81 procent netto op.