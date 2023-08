Staatsbon op weg naar opbrengst van 2 miljard euro op lanceringsdag: ‘Kans is reëel dat record van Leterme-bon sneuvelt’

Voor het eerst geeft de schatkist een staatsbon met een looptijd van een jaar uit en daar lust de Belg wel pap van. Al meteen na middernacht tekende de eerste geïnteresseerde er online voor in en dat cijfer liep volgens de recentste cijfers, die donderdagavond rond 19 uur gedeeld werden, op tot boven de 30.000. Goed voor een bedrag van 1,147 miljard euro. Het Agentschap van de Schuld heeft het over een groot succes en verwacht dat via de banken nog eens ongeveer hetzelfde bedrag opgehaald werd. Een officiële tussenstand van het totaalbedrag volgt pas vrijdag, maar het is duidelijk dat het enthousiasme voor de staatsbon met een nettorente van 2,81 procent groot is.

Voor Pascal ­Paepen, docent bank & beurs aan de KU Leuven en medeoprichter van Spaarvarkens.be, komt het succes niet als een verrassing. De rente ligt behoorlijk hoog en veel burgers zijn gefrustreerd over banken die de voorbije jaren weigerden hun rente op te trekken. Instappen kan bovendien al vanaf 100 euro, waardoor ook mensen met minder spaargeld plots opportuniteiten krijgen.

“De overheid staat er financieel slecht voor, maar de staat zal niet failliet gaan. Daarnaast is het een belegging op de korte termijn en loop je dus geen risico dat de rente ergens anders plots veel sneller stijgt. Er zijn veel rationele redenen om hiervoor te kiezen.”

Intekenen voor de staatsbon kan tot en met 31 augustus. Het is afwachten welk bedrag op dat moment zal opgehaald zijn. De staatsbons die toenmalig premier Yves Leterme (cd&v) in 2011 uitgaf, waren goed voor 5,7 miljard euro. Maar dat was een periode van extreme economische onzekerheid waarin ook de overheid gewantrouwd werd. “De kans is reëel dat deze staatsbon het record van 2011 breekt.”

Volgens voorlopige cijfers betaalden de eerste inschrijvers donderdag gemiddeld 35.112 euro voor hun staatsbon. Een aanzienlijk bedrag dat meteen ook de vraag oproept of mensen met een dergelijke financiële buffer niet beter voor een wat avontuurlijkere beleggingsportefeuille kunnen kiezen. Zeker omdat er meer dan 300 miljard op de Belgische spaarboekjes staat en de inflatie hoog blijft.

“Mensen die pakweg 30.000 investeren in een staatsbon hebben vaak al een investeringsportefeuille”, zegt Paepen. “We staan voor een recessie en de aandelenkoers kan altijd gecorrigeerd worden. Dan is het geen slecht idee om een deel van je geld te investeren in een staatsbon waarbij je geen risico’s loopt.” Wie door die zekerheid beter slaapt, doet dus niet noodzakelijk een slechte zaak.

Met de staatsbons wilde financiënminister Vincent Van Peteghem (cd&v) de banken aanzetten om hun nettorente op langetermijnrekeningen op te trekken. Axa, Argenta, Deutsche Bank en Beobank hebben dat ondertussen al gedaan. “Maar banken zijn bang omdat de klanten volgend jaar misschien de smaak van het beleggen te pakken hebben en niet meer terugkomen.”