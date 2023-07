Staat Lijst Dedecker voor een comeback? ‘LDD kan een buffer zijn tegen Vlaams Belang’

Lijst Dedecker is terug. Of toch niet? Jean-Marie Dedecker twijfelt nog, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. ‘We stevenen af op een nieuwe zwarte zondag. Mijn partij kan een buffer vormen tegen Vlaams Belang.’

Jean-Marie Dedecker is al 71, maar weet van geen ophouden. Al maanden timmert de burgemeester van Middelkerke aan een doorstart van zijn oude partij Lijst Dedecker. Met een nationale lijst kan hij in 2024 Open Vld, N-VA en Vlaams Belang kostbare kiezers afsnoepen. Als alles goed gaat, worden de plannen na de zomer wereldkundig gemaakt.

Voorlopig houdt Dedecker de boot nog af: niks staat vast. Al geeft hij toe dat het niet de bedoeling was dat het nieuws afgelopen week al in De Morgen te lezen stond. Toen deze krant hem daags nadien om een interview vroeg, waren zijn exacte woorden: “Ik ga je castreren.”

Dedecker lacht. “Ja vent, dat staat daar in De Morgen alsof het al vaststaat. Maar ik heb helemaal nog niks beslist. Wat is de nieuwswaarde daar dan van?”

Er is mij verteld: het is 99,8 procent zeker.

Dedecker: “Dan hebt u het van Peter Reekmans gehoord. Die neemt zijn wensen voor waarheid. Peter is de trouwste Dedecker-aanhanger die er is. Maar alles hangt af van één iemand: Jean-Marie.

“Trouwens, wat die castratie betreft: u bent niet alleen. Vanaf nu zal ik iedere nacht met één oog open moeten slapen, want ik vrees de toorn van mijn vrouw.”

Zij kan niet met uw plannen lachen?

“Vraag haar dat zelf maar.”

Ze kon er al niet mee lachen toen u in 2019 deelnam aan de federale verkiezingen.

“Dat was al een lijdensweg ja. De tussenkomst van Bart De Wever en Theo Franken is toen nodig geweest. Die zijn een paar keer hier komen zitten om haar te overtuigen. Ze heeft natuurlijk gelijk. Ik ben op prostaatleeftijd, ik heb al 71 slagen op mijn horloge, en ik heb al behoefte aan een middagdutje. Kijk, ze is daar met de koffie.”

Ik moest van uw echtgenoot vragen of u zijn plannen een goed idee vindt.

“Christine Dehaemers: (schudt stevig het hoofd) “Absoluut niet. Maar ik ben er wel zeker van dat het een succes zou zijn. Dat is het probleem niet.”

Dedecker: “Ze weet dat ik gepassioneerd ben. Als ik iets doe, dan is het voor honderd procent. En ik zit nu eenmaal al in de aftakelingsfase. Als judoka had ik 8 kotjes op mijn buik, nu nog eentje. De snelheid van het debat, het geheugen, de gevatte oneliner: dat wordt moeilijker. Alles verdwijnt, je moet je daarbij neerleggen, maar ik kan dat niet.”

Het kriebelt nog bij Jean-Marie Dedecker?

“Natuurlijk, dat is mijn grote probleem. Ik ben nu eenmaal passioneel, en de politiek is een passie.”

Zou het niet veel makkelijker zijn om op een N-VA-lijst te gaan staan?

“Dat kan. Alleen vraag ik me af wat daarvan het nut is.”

Bent u teleurgesteld in N-VA?

“Een stuk wel. Bart De Wever heeft het momentum voorbij laten gaan. In 2014 en 2019 had hij een kans op een communautaire doorbraak, maar er is tien jaar lang niks gebeurd. En nu staan we voor een pikzwarte zondag.”

U bent daarvan overtuigd?

“Absoluut. Vlaams Belang wint in Vlaanderen en de communisten in Wallonië: dat is wat ik pikzwart noem.

“Tussen Vlaams Belang en de rest zit een heel groot unserved audience. Dat is een gat in de markt voor LDD. Het gaat om mensen die vandaag alleen bediend worden door Vlaams Belang, omdat ze misnoegd zijn over de andere partijen die hun ideologie verraden hebben. Mijn partij zou een buffer kunnen vormen tegen Vlaams Belang. Dat is de politieke bedoeling, mocht ik de sprong wagen.”

'Somers en Van Quickenborne, dat zijn de mefisto’s van de liberalen. De eeuwige overlevers, omdat ze even vlug van ideologie veranderen als van ondergoed,' zegt Dedecker. Beeld ID/ Pieter Clicteur

Is een Zwarte Zondag zo erg voor u? U hebt altijd gezegd dat er met Vlaams Belang geregeerd kan worden.

“Ja onmiddellijk. Maar wat gaat er gebeuren op een nieuwe Zwarte Zondag? Dan gaat al de rest, N-VA incluis, met negen of tien partijen samenhokken om een regering te vormen. Dan verandert er opnieuw niks. Het is tijd dat Vlaams Belang en N-VA het eens samen proberen. Ik zou het doen zoals Mark Rutte met Geert Wilders in Nederland, in 2012. Rutte kreeg toen gedoogsteun van Wilders. N-VA moet hetzelfde proberen met VB.”

Die piste circuleert naar verluidt al langer bij N-VA.

“Er zijn mensen bij N-VA die er zo over denken, ja. Maar ze mogen dat niet luidop zeggen, want de verkiezingsstrategie is: stem niet voor Vlaams Belang, dat is een verloren stem.”

Geef nu maar toe: de gesprekken over LDD zijn al héél concreet.

“Dat zijn ze al heel lang. Mensen trekken niet gewoon aan mijn arm, ze trekken mijn schouder uit de kom.”

Ik heb gehoord dat er al meer dan tien burgemeesters steun toegezegd hebben.

“Ja. Maar ik ga geen namen noemen.”

Marc Vanden Bussche, de Open Vld-burgemeester van Koksijde?

“Ja, Marc! Natuurlijk! Die was er van in het begin al bij. Maar hij is niet de enige hoor. Er zijn er nog van Open Vld. Van een paar dorpspartijen ook.”

Wat heeft LDD te bieden dat andere partijen niet hebben?

“De bevolking mort, sire. De mensen zijn kwaad. En mensen zien in mij een figuur die durft zeggen wat zij denken. Mensen zijn het beu dat ze de helft van hun loon afgeven en niks zien veranderen. Die mensen zijn ook het gedram beu over de LGBT– hoeveel letters zijn het al? Alsof dat het belangrijkste probleem is.”

Zijn gelijke rechten voor mensen met een andere geaardheid dan niet belangrijk?

“Natuurlijk wel. We staan wereldwijd op tweede plaats qua gelijke behandeling. Waar heb je het beter dan hier? Wie maakt er zich nog druk om geaardheid? Het eerste waar ik voor gestemd heb in de Senaat, lang geleden, was het homohuwelijk. Die mensen mogen van mij kinderen kopen, met alle pampers en miserie ’s nachts erbij. Wie maakt zich daar nu nog druk in?”

Wat gaat Lijst Dedecker veranderen?

“De overheidsuitgaven moeten omlaag. En de belastingen ook. De liberalen zijn al 25 jaar aan de macht, en in iedere belastingsdiscipline staan we aan de top. En u moet eens proberen hier een vergunning te krijgen. Het duurt twintig jaar om toestemming te krijgen om een baan aan te leggen. En dan komt er iemand van Natuur en Bos, een meiske van 25 jaar oud die psychologie gestudeerd heeft, met een ring in de neus en een gebreide beha aan, en die komt zeggen dat er een vleermuis in de weg ligt. En hup, weer vertrokken voor tien jaar.”

Uw oude partij, Open Vld, zit in een diepe crisis. In de peilingen halen ze geen tien procent meer, en de voorzitter stopt ermee omdat hij niet meer weet hoe hij de liberale accenten kan verdedigen. Ik heb een vermoeden dat u daar eens goed om moet lachen.

“(fijntjes) Ik geloof dat dat in het Duits schadenfreude heet. Maar ik heb het niet over Egbert Lachaert hoor. Ik heb ooit geschreven dat hij en Philippe De Backer de toekomst van de partij waren. Maar kijk, Bart Somers heeft op een heel dubieuze manier De Backer geliquideerd voor de sjoemelpoedel uit Antwerpen. (Dedecker bedoelt Sihame El Kaouakibi, SKE) Somers en Van Quickenborne, dat zijn de mefisto’s van de liberalen. De eeuwige overlevers, omdat ze even vlug van ideologie veranderen als van ondergoed.”

Bart Somers gooide u jaren terug uit de partij. Zint u op wraak?

“Nee, dat is voorbij. Ik sta op goede voet met Van Quickenborne. En toen Alexander De Croo een nieuwe partijvoorzitter zocht, heb ik hem gezegd: ik ga het niet doen, jullie kunnen mij toch niet betalen.”

Als u Open Vld een paar procenten kan afsnoepen, zou de partij onder de kiesdrempel kunnen belanden. Volgens mij zou u dat plezier doen.

“Oh ja. Ik ben nog altijd judoka. Iemand vloeren is plezant, hé.”

Hebt u al peilingen laten uitvoeren naar het potentieel van LDD?

“(grijnst) Daar ga ik niet op antwoorden.”

Dedecker: ‘Toen Alexander De Croo een nieuwe partijvoorzitter zocht, heb ik hem gezegd: ik ga het niet doen, jullie kunnen mij toch niet betalen.’ Beeld ID/ Pieter Clicteur

Hoeveel procent wil u halen?

“Je moet over de kiesdrempel raken, hé. Dat is vijf procent. En dat kan veel verschil maken voor andere partijen.”

U bedoelt: als twee rechtse partijen samen bijna een meerderheid halen, hebt u zelfs aan vijf procent genoeg om erbij te zijn en de meerderheid volledig te maken.

“Niet noodzakelijk om erbij te zijn, maar wel om mee de richting te bepalen, ja. Ik heb alleszins geen ambitie om minister te worden. Tachtig uur in de week werken, dat is niet meer aan mij besteed. Zoals ik zei: ik heb een middagdutje nodig.”

Gaat u dan in het parlement zetelen?

“Ja, ik ga niemand bedriegen.”

U had in 2019 nochtans gezegd: ik ga mijn termijn in het parlement niet uitdoen, ik ben daar te oud voor geworden. Waarom hebt u het dan toch gedaan?

“Plichtsbesef. En ook voor mijn gemeente: als burgemeester is het belangrijk dat je in het parlement kan zitten om relaties te onderhouden en bepaalde dossiers te forceren voor je gemeente.”

Laten we eerlijk zijn: u bent ook verslaafd aan het spreekgestoelte.

“Jaja, de kracht van het pupiterke is groot.”

Dehaemers: (valt in) “Hij strijdt natuurlijk graag voor zijn standpunten en het grote gelijk.”

Dedecker: “Het grote probleem is dat ik altijd gelijk heb. Maar dat ik het zelden krijg.” (lacht)