‘Squid Game’ is het goudhaantje van Netflix

“Wie geen Koreaans spreekt, heeft een andere serie gezien”, aldus de Koreaans-Amerikaanse comédienne Youngmi Mayer enkele dagen geleden. Ze staat niet alleen met die kritiek. Maar blijkbaar heeft dat geen gevolgen voor het succes van de reeks. Volgens Netflix hebben wereldwijd al 142 miljoen huishoudens gekeken naar de dramaserie die op 17 september op het populaire streamingplatform verscheen. Momenteel staat Squid Game in 94 landen - waaronder België - op nummer één van de meest bekeken programma’s op Netflix. Het Amerikaanse bedrijf spreekt van “onze grootste tv-show ooit”. Volgens berekeningen van experts zou de serie zo’n 900 miljoen dollar waard zijn voor Netflix, en dat is veertig keer meer dan het programma kostte om te maken.

Die hoge waarde is onder meer het gevolg van het feit dat heel wat mensen zich abonneren op de streamingdienst om Squid Game te kunnen bekijken. In het derde kwartaal haalde Netflix 4,4 miljoen nieuwe abonnees binnen, meer dan een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De eigen prognose voor het volgende kwartaal gaat opnieuw uit van een verdubbeling: Netflix denkt dan meer dan 8 miljoen nieuwe abonnees binnen te kunnen halen. Opnieuw vooral dankzij Squid Game, maar ook dankzij een nieuw seizoen van de true crime-reeks Tiger King. Die reeks was het wereldwijde Netflix-goudhaantje tijdens de eerste lockdowns in de lente van 2020.

Daarmee zit Netflix weer op het successpoor van 2020, toen de pandemie en de daarbijhorende lockdowns het aantal klanten enorm deden toenemen. Begin 2021 was dat effect echter voorbij en waren de cijfers minder goed.

Ondanks de huidige recordcijfers besliste Netflix onlangs om de prijzen van zijn abonnementen te verhogen: het Standaard- en Premium-abonnement gingen recent naar 13,49 en 17,99 euro per maand, een stijging van respectievelijk 1,5 en 2 euro.

Niet alleen het Zuid-Koreaanse Squid Game scoort uitstekend voor Netflix: het nieuwe, vijfde seizoen van het Spaanse La Casa de Papel heeft intussen in één maand 69 miljoen huishoudens bereikt. Het streamingplatform zet dan ook toenemend in op niet-Amerikaanse content, omdat de groei daar lijkt te zitten. Netflix werkt intussen al in 45 landen samen met lokale producenten.

Opvallend: ondanks het gigantische succes van Squid Game duurde het liefst tien jaar voor de serie er kwam. Bedenker Hwang Dong-Hyuk kreeg zijn idee niet verkocht aan Zuid-Koreaanse producenten. Ze vonden het concept ‘niet geloofwaardig’. Pas na jaren leuren - Dong-Hyuk moest op een gegeven moment bij zijn moeder en oma gaan wonen en zijn laptop verkopen om te kunnen overleven - hapte Netflix toe.