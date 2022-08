Sproeiverbod, lichtere boten en verbod op haar wassen: zo gaan onze buurlanden de droogte te lijf

Europa zet zich schrap voor een nieuwe hittegolf. Frankrijk en Duitsland worden geconfronteerd met de ernstigste droogte ooit, Italië en Spanje met de grootste watertekorten sinds decennia. Rivieren staan historisch laag en bosbranden woedden in Zuid-Europa. Hoe pakken buurlanden de droogte aan?

Nederland

In Nederland zijn geen extra maatregelen uitgeroepen. Opmerkelijk, omdat het land vorige week opschaalde van niveau 1 (dreigend watertekort) naar niveau 2 (feitelijk watertekort). Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers roept wel op om voorzichtiger te zijn met watergebruik: “Ik vraag alle Nederlanders om goed na te denken of ze hun auto moeten wassen of hun opblaaszwembadje helemaal moeten vullen.” Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben een wettelijke leveringsplicht, waardoor er voldoende drinkwater beschikbaar blijft. Het land kent geen wettelijke regels voor verplichte waterbesparing, maar een waterschap (regionaal overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de waterhuishouding in een gebied) kan wel maatregelen nemen. Zo heeft het Brabantse waterschap besloten dat inwoners vanaf dinsdag geen water uit sloten, beken en rivieren meer mogen gebruiken.

Droogte Europa Beeld DM

Frankrijk

Frankrijk kampt met de ergste droogte ooit gemeten. De Franse regering heeft de droogte uitgeroepen tot nationale crisis. Een honderdtal kleine dorpen zitten zonder veilig drinkwater. Deze dorpen zijn aangewezen op water uit flessen en waterleveringen per vrachtwagen. In Zuid-Frankrijk hebben negen gemeentes een dagelijkse limiet voor watergebruik ingesteld, waarop ambtenaren overspoeld worden met telefoontjes van bewoners die vragen hoe 200 liter waterverbruik er precies uitziet. Wie de limiet overtreedt, riskeert namelijk een boete van 1.500 euro. In vrijwel het hele land geldt een sproeiverbod. De landbouw is zwaar getroffen. Zo waarschuwen boeren voor een dreigend melktekort in de winter. De droogte is niet overal in Frankrijk slecht nieuws: in West-Frankrijk levert de verdamping van zeewater een recordoogst zeezout op.

Duitsland

In juli viel minder dan de helft van de gebruikelijke hoeveelheid regenval in deze zomermaand, stelde de Duitse weerdienst vast. De rivieren in Europa staan laag en dit is goed zichtbaar in Duitsland. Het water van de Rijn, een belangrijke verkeersader voor schepen, is zo laag gezakt dat men vreest dat de rivier moet worden afgesloten voor vrachtschepen. Een hittegolf heeft delen van de Rijn teruggebracht tot het laagste niveau in vijftien jaar. De Duitse scheepsvaartsector ondervindt al hinder van hoge energiekosten, toeleveringsproblemen en inflatie. Op lange termijn wil Duitsland de rivieren uitdiepen en schepen met een beperkte diepgang bouwen. Maar voorlopig moeten binnenschepen hun lading verminderen in de hoop dat ze kunnen blijven varen.

Italië

Italië heeft te maken met de droogste periode in zeventig jaar tijd. In grote delen van het land is inmiddels de noodtoestand uitgeroepen en Italianen zijn op waterrantsoen gezet. In Verona mag drinkwater alleen nog gebruikt worden voor essentiële dagelijkse handelingen zoals koken. In andere steden zijn de fonteinen uitgezet en is het wassen van auto’s en besproeien van de tuin verboden. Bologna komt met praktische tips: was je auto niet meer, draai de wasmachine alleen op 30 graden en vang kraanwater op, zodat u het kunt hergebruiken. In een dorpje vlak bij Bologna verbood de burgemeester kappers om het haar van klanten twee keer te wassen in een poging water te besparen. In Italië leidde de hittegolf ook tot een bijzondere vondst. In de opgedroogde rivier Po werd een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Militaire experts hebben de bom van 450 kilo inmiddels onschadelijk gemaakt.

Spanje

Volgens recent onderzoek door het tijdschrift Nature Geoscience lijdt Spanje onder het droogste klimaat in ten minste 1.200 jaar. In de regio’s Galicië, Catalonië en Andalusië liggen de waterreservoirs op of onder 40 procent van hun capaciteit. Als gevolg hiervan hebben veel Spaanse plaatsen waterbeperkingen ingevoerd. Geen werkende douches op stranden, een verbod op tuinen besproeien en auto’s wassen zijn enkele maatregelen die van kracht zijn. Catalonië heeft het persoonlijke waterverbruik in 150 gemeentes beperkt tot 200 liter per persoon per dag. In Galicië, ook geteisterd door bosbranden, bereiden gemeenten zich voor op een nachtelijke stop van de watervoorziening.

Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk staat bekend om zijn regenachtige dagen, maar ook dit gebied balanceert op het randje van droogte na recordtemperaturen. Alleen in het noorden van Schotland kunt u nog terecht voor een buitje. In het zuiden van Engeland is in verschillende steden een verbod op het gebruik van de tuinslang. Milieuminister George Eustice roept alle waterschappen in het land op actie te ondernemen.

Balkan

Waar regent het deze week nog wel? In Bosnië. Maar verfrissend zal dit niet zijn: de regen en onweersbuien ontstaan in de warme en vochtige lucht. Ook de hele Balkan wordt deze zomer geteisterd door hittegolven. Het World Climate and Security Report 2022 waarschuwt dat toenemende gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte, hittegolven en tropische stormen, de bestaande spanningen na conflicten in de Balkan kunnen vergroten. Kwetsbare gebieden in de Balkan ondervinden hinder van dalende landbouwproducties.