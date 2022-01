▶ Springtij, klifvorming en rukwinden tot 90 km/u: storm Corrie raast over ons land

Storm Corrie zorgde in Nederland al op verschillende plaatsen voor schade en verkeersoverlast. Bij ons gaat het er iets minder fel aan toe, maar toch waait het ook hier stevig en is er springtij. Nog tot 20 uur is code geel voor wind van kracht. In heel het land kunnen rukwinden van 75 tot 85 kilometer per uur voorkomen; lokaal kan dat zelfs nog iets meer zijn.

Schade

Het stormweer heeft hier en daar schade veroorzaakt. Tussen Puurs en Boom is het treinverkeer sinds 14.15 uur onderbroken als gevolg van de hoge waterstand aan de Rupelbrug. Ook aan de grens met Nederland in het Antwerpse Essen was het treinverkeer eerder op de dag even onderbroken, tussen Roosendaal en Essen. Daar was een stuk plastic in de bovenleiding gewaaid.

De E314 in Halen, in de richting van Leuven, was een tijdlang versperd nadat er een vrachtwagen was omgewaaid.

In Antwerpen riep de politie op het Sint-Annastrand niet te betreden. Een gedeelte van het strand is er afgekalfd door het hoog opgekomen water. Enkele parkings langs de kaaien liepen er onder.

Stormtij

Door de hoge waterstanden was er vanmiddag even stormtij aan zee. Op verschillende plaatsen, zoals Bredene, De Haan, Wenduine en Knokke, zijn opnieuw kliffen tot twee meter hoog gevormd. Die ontstaan wanneer het stormtij samenkomt met een noordwestenstorm. Het is al de tweede keer dit jaar dat zich kliffen gevormd hebben aan de Belgische kust.

Maatregelen

Op verschillende plaatsen in het land waren maatregelen genomen. Zo waren aan de kust uit voorzorg onder meer de strekdammen in Oostende en Blankenberge afgesloten.

In Antwerpen werden vanmiddag de waterkeringspoorten langs de Scheldekaaien gesloten. Bestuurders die hun wagen op de Scheldekaaien geparkeerd hadden, kregen de raad om die te verplaatsen.

In het Brussels Gewest zijn de gewestelijke parken, natuurreservaten en bossen dicht voor het publiek. Ook het Zoniënwoud is niet toegankelijk.

Beeld ANP

Nummer 1722 geactiveerd

Door het verwachte stormweer heeft de FOD Binnenlandse Zaken tijdelijk het nummer 1722 geactiveerd, zo maakte de overheidsdienst zondagavond bekend. Op die manier wil men de hulpdiensten niet overbelasten en blijven de noodnummers vrij voor de meest dringende oproepen.

Voor storm- en waterschade waarvoor men bijstand van de brandweer nodig heeft, kan men een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. “Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn”, stelt de overheidsdienst.