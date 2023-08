Spreken we straks Engels bij de dokter? Al meer dan 10.000 buitenlandse artsen actief in België

Vul een zaal met honderd dokters die in België aan de slag zijn en veertien onder hen zullen een buitenlands diploma hebben. Als u diezelfde oefening twintig jaar geleden maakte, dan zou u amper vier buitenlandse dokters hebben geteld. “Sinds de eenmaking van de Europese Unie is ons korps veel internationaler geworden”, zegt professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey (VUB). “Wie een diploma geneeskunde in pakweg Polen of Portugal haalt, mag daarmee bij ons aan de slag. Daar staat geen enkele rem op.”

Volgens de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OESO) zijn in België officieel 10.071 artsen met een buitenlands diploma actief. Dat is een verdubbeling in tien jaar. Bovendien maken buitenlandse dokters dus een steeds groter deel uit van het totale aantal dokters dat we ter beschikking hebben: in 2000 was dat 4 procent, in 2011 10 procent en vandaag al 14 procent. En die officiële statistiek verhult dan nog een deel van de werkelijkheid.

“Een groot deel van ons korps bestaat uit 65-plussers”, zegt Devroey. Het gaat om een derde. Bij de OESO tellen ze die allemaal mee als actieve artsen, maar in werkelijkheid zijn het vaak artsen die in een lager tempo werken. Buitenlandse dokters zijn in veel gevallen relatief jong. Als we die correctie toepassen op de cijfers, dan stijgt het aandeel van buitenlandse dokters binnen het actieve korps al naar grofweg één op de vier.

Veel Roemenen

“De situatie is stilaan absurd aan het worden. We zien nu al dat het aantal buitenlanders in sommige disciplines de bovenhand dreigt te nemen”, zegt Devroey. “Zo had de helft van de nieuw ingeschreven tandartsen vorig jaar een buitenlands diploma en ook in Brussel bestaat de instroom al jaren overwegend uit buitenlandse artsen. Dat is zorgwekkend.” Vooral omdat uit de cijfers blijkt dat het steeds vaker om artsen gaat die uit Oost- of Zuid-Europa komen en dus geen of zeer gebrekkig Nederlands spreken.

Zo stuurt Roemenië al een kleine tien jaar fanatiek dokters onze richting uit. Er zijn er vandaag 1.558 actief in België. Enkel Frankrijk (1.620) en Nederland (1.590) doen beter, maar de afstand wordt ieder jaar kleiner. Andere landen die opmerkelijk snel groeiden zijn Polen, Portugal, Bulgarije en Italië. Ook van buiten de EU strijken meer artsen neer. Zo kwamen er de voorbije drie jaar meer Congolese dokters in België werken (+73) dan in de tien jaar ervoor (+68) en bereikte het aantal Libanese dokters (87) een historisch hoogtepunt.

Devroey: “Het zet druk op de kwaliteit van onze zorgverlening. We weten weinig over de kwaliteit van al die diploma’s en velen spreken amper Frans, laat staan Nederlands. Vooral in de Brusselse rand zie ik dat problematisch worden. Als de huidige evolutie zich doorzet, dan zal het daar steeds moeilijker worden om nog in het Nederlands naar de dokter te kunnen gaan.”

Quota

Devroey vindt het tijd om in te grijpen. “In Nederland moeten artsen een taaltest afleggen voor ze kunnen starten. Waarom doen wij dat niet? We moeten ook nadenken over de quota die we aan onze studenten opleggen. Er mag ieder jaar maar een beperkt aantal Belgische burgers aan een opleiding geneeskunde beginnen, maar voor buitenlandse artsen werpen we geen enkele drempel op.”

De huidige federale en Vlaamse regering verhoogden de quota voor het aantal studenten dat mag starten aan een opleiding geneeskunde de voorbije twee jaar al, maar volgens Devroey gebeurt dat nog te voorzichtig. “We moeten niet meteen alle remmen los gooien, want dan kunnen de universiteiten niet volgen, maar we moeten de quota wel sneller verhogen. De komende jaren zal het artsenkorps sowieso nog verder vergrijzen. Die mensen bollen uit of stoppen definitief. De nieuwe generatie Belgische artsen werkt bovendien minder uren omdat ze een betere balans wil tussen werk en privé. Als je die twee zaken optelt, dan weet je dat er steeds meer gaten zullen vallen. Mensen zullen dan nog langer moeten wachten op een afspraak. Een gerichte instroom van buitenlandse artsen kan daaraan verhelpen, maar we moeten in de eerste plaats zorgen dat we zelf meer artsen opleiden.”