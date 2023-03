Spotify speelt voor zijn restyling leentjebuur bij TikTok, maar zitten gebruikers daarop te wachten?

Schrik niet als uw Spotify-homepagina er binnenkort volledig anders uitziet. De Zweedse muziekstreamingsdienst heeft zopas aangekondigd dat het de grootste veranderingen in jaren zal doorvoeren. De belangrijkste is een complete make-over van het startscherm, waar u voortaan eindeloos verticaal kunt swipen tussen nummers of albums die u graag beluistert - of waarvan het algoritme vermoedt dat u ze graag zult beluisteren.

In die verticale feed krijgen muziekclips of podcasts telkens een bijpassende video of liedjestekst mee. Nieuw is ook dat in die feed tal van previews van nummers zullen verschijnen, net zoals trailers op de startpagina van uw Netflix-startscherm.

“Je hoort dadelijk het interessantste deel van het liedje of de podcast”, zegt Gustav Söderström, verantwoordelijk voor productontwikkeling bij Spotify, daarover. Die korte previews moeten gebruikers ertoe aanzetten door te klikken en de artiest op te zoeken. “Je moet niet langer afgaan op een albumcover die je nog nooit had gezien, of een podcasttitel waar je nog nooit van hebt gehoord”, aldus Söderström.

De nieuwe features komen volgens hem ook artiesten ten goede. “Met zo’n video kun je mensen overtuigen om over te gaan tot die o zo belangrijke eerste luisterbeurt. En dat zal meer levenslange fans opleveren.”

Niet winstgevend

Voor wie zaken als een op maat gemaakte feed met aanbevolen, verticale video’s vertrouwd in de oren klinken: inderdaad, ook Spotify speelt voor zijn restyling nadrukkelijk leentjebuur bij TikTok. Alle mediabedrijven ter wereld staan te kijken van hoe het Chinese socialemediaplatform de aandacht van zijn - vooral jonge - gebruikers weet vast te houden.

Uit de nieuwste Digimeter, die de digitale gewoontes van Vlamingen bestudeert, bleek dat Vlaamse TikTok-gebruikers gemiddeld 82 minuten per dag op de app doorbrengen, wat ongezien is voor een sociaal medium.

Hoewel Spotify er nog altijd in slaagt nieuwe gebruikers aan te trekken, blijkt winst maken een veel moeilijker opgave. In 2022 boekte het bedrijf 430 miljoen euro verlies - tien keer meer dan in 2021. Het moet zoals zo veel grote techbedrijven personeel ontslaan.

Kunnen de nieuwe veranderingen het bedrijf winstgevender maken? “Ik vind het in elk geval een logische volgende stap”, zegt Geert Desager, die in het verleden voor Microsoft en PayPal werkte en vandaag CEO is van het techbedrijf Duke & Grace.

Spotify is allang niet meer alleen ’s werelds grootste muziekstreamer, het investeert ook veel in podcasts - onder meer via samenwerkingen met de controversiële comedian Joe Rogan - en richt zich nu ook op de groeiende markt van audioboeken. “In audio zijn ze dus al dominant. Dan is het logisch dat ze willen verbreden door meer video’s aan te bieden. Spotify ziet natuurlijk ook hoe YouYube een steeds grotere plek inneemt op het vlak van muziekstreaming.”

Royalty’s

Net als tal van andere platformen probeert Spotify dus meer te worden dan de streamingsdienst die het ooit was, met de bedoeling de aandacht van gebruikers langer vast te houden. Zo kun je op Netflix vandaag ook games spelen, kun je op VRT MAX een combinatie van podcasts, tv en series vinden, en op het Chinese WeChat kunnen gebruikers niet alleen chatten, maar ook taxi’s of vliegtuigtickets bestellen.

“Toch vraag ik me als intense Spotify-gebruiker af wat al die nieuwe veranderingen gaan betekenen voor de gebruiker”, zegt transformatiestrateeg Jo Caudron. “Nieuwe functies kunnen van toegevoegde waarde zijn, maar ze mogen niet in de weg staan van de kerntaak van een platform als Spotify: mensen muziek laten beluisteren en ontdekken. Anders loop je het risico dat mensen hun weg niet meer vinden in de app en daardoor net interesse verliezen.”

Jo Caudron, transformatiestrateeg: ‘Het risico bestaat dat gebruikers door de nieuwe feed meer geneigd zijn om hele avonden te vullen door korte clips en previews te beluisteren, waar artiesten misschien te weinig aan verdienen.’ Beeld Bob Van Mol

Veel zal ook afhangen van hoe de artiesten en platenlabels waar Spotify mee samenwerkt reageren. Het is bekend dat Spotify zowat 70 procent van de inkomsten als royalty’s moet afstaan aan platenlabels. Een cruciale vraag is hoeveel royalty’s artiesten en labels zullen verdienen aan de korte teasers van nummers die voortaan in elke feed zullen terechtkomen. “Het risico bestaat dat gebruikers door de nieuwe feed meer geneigd zijn om hele avonden te vullen door korte clips en previews te beluisteren, waar artiesten misschien te weinig aan verdienen", zegt Caudron.

Tegelijk doet Spotify zijn best om de interactie met artiesten te verbeteren. Zo zullen gebruikers via Spotify een melding krijgen wanneer hun favoriete artiesten een concert in de buurt spelen, terwijl artiesten via Spotify rechtstreeks merchandise als T-shirts of totebags kunnen verkopen. Spotify wil artiesten ook helpen om nieuwe albumreleases te promoten. Voor aankomende albums komen er speciale countdownpagina’s, met daarop video’s, tracklijsten, merchandise en een timer die aftelt naar de release.

“Je mag nooit onderschatten op hoeveel data zulke bedrijven nieuwe aanpassingen baseren”, zegt Desager. “Misschien stelt Spotify nu vast dat gebruikers toch vaak naar dezelfde muziek luisteren. Met die nieuwe feed rekenen ze er wellicht op dat gebruikers meer nieuwe muziek ontdekken. En dat klinkt die platenlabels natuurlijk als muziek in de oren.”