Sportjournalist Hans Vandeweghe over roze Remco Evenepoel: ‘Dit is zeggen: ik ben hier duidelijk de beste’

Dat Evenepoel in vorm was, wisten we. Maar is deze overwinning nog boven de verwachtingen?

Hans Vandeweghe: “Ja, toch wel. Dit is een serieus statement. Dit is zeggen: ik ben hier duidelijk de beste. Hij rijdt twee seconden per kilometer sneller dan Primoz Roglic. En meer dan een seconde per kilometer sneller dan Ganna. Het moet van Merckx geleden zijn dat een Belg zo uitpakt in de eerste rit van een grote ronde.”

“Het straffe is dat hij dat doet op een parcours dat heel rechttoe rechtaan is. Van Jan Bakelants heb ik begrepen dat die laatste klim zwaarder is dan hij lijkt. Maar ook in het biljartvlakke stuk daarvoor pakt hij al een ruime voorsprong op Filippo Ganna. Dat is verrassend, want op het vlakke telt niet het aantal watt per kilo dat je dat kunt trappen, maar eerder het pure vermogen. Dat Evenepoel hem toch wegblaast, dankt hij aan zijn geweldige aerodynamica. Hij ligt bijna onder de lucht, bij manier van spreken. Dat is geweldig mooi om te zien.”

Welke indruk maakte zijn grootste concurrent Primoz Roglica, die op 43 seconden eindigde?

“Die heeft uiteraard een tik gekregen. Ik zag wel dat hij in de klim maar een seconde verloor op Evenepoel. Dat kan erop wijzen dat ze bij Jumbo-Visma vooral op het klimmen getraind hebben. Er mogen dan wel veel tijdritkilometers in deze Giro zijn, er zijn natuurlijk nog altijd veel meer klimkilometers. Het valt dus nog te bezien of Evenepoel ook daarin de betere zal zijn, of dat hij het toch lastig krijgt tegen Roglic. In elk geval zal Roglic nu verplicht zijn om zelf aan te vallen, en niet te wachten tot de laatste 200 meter om tijd proberen te pakken.”

Het enige nadeel dat je kunt bedenken, is dat zijn ploeg Soudal Quick-Step nu vanaf dag één aan de bak moet.

“Ik betwijfel of ze dat gaan doen. In de eerste drie dagen mogen er op zich heel wat renners wegrijden, want dat zijn vaak mannen die later in de bergen een halfuur verliezen. Maar vanaf de eerste heuveletappe in rit vier gaan ze inderdaad moeten controleren wie wegrijdt.

“Evenepoel heeft nu heel duidelijk zijn kaarten op tafel gelegd. Dat kan ertoe leiden dat de andere ploegen onderling gaan afspreken om Soudal Quick-Step onder druk te zetten. Als je dan een dag pech hebt of de koplopers zijn te sterk, kun je in de problemen komen. Dat hebben we ook in de voorbije Tour gezien, toen Pogacar botste op een heel sterk blok van Jumbo-Visma.”

Zit het gevaar de komende weken dan vooral in die overgangsetappes?

“Ja, je hebt daar altijd het risico dat er een monsterontsnapping ontstaat die minuten voorsprong krijgt. Als daar dan enkele klassementsrenners tussen zitten, gaat iedereen naar Soudal Quick-Step kijken. Je hebt veel goeie renners als Jay Vine die dat risico wel eens durven nemen, want zo’n gok kan zomaar heel goed uitdraaien.”

“Anderzijds, als Evenepoel ook in de eerste bergritten geweldig hard uithaalt, kan het zijn dat de rest al voor de tweede plek gaat koersen. Wielrennen is nu eenmaal een eerlijke sport, renners voelen zelf meestal snel aan of iemand erbovenuit steekt. Dat zag je in het verleden ook wel eens bij Merckx of Armstrong.”