Spoedarts Luc Beacourt overleden

Beaucourt was vanaf 1983 diensthoofd van de spoedgevallen van het UZ in Antwerpen. Hij werkte er het idee uit om een ‘mobiele urgentiegroep’ uit te sturen bij medische noodgevallen, wat in 1985 ook in de praktijk werd gezet. De mugs zijn intussen uitgegroeid tot een algemeen bekend begrip.

In de jaren 90 trok hij ten strijde tegen weekendongevallen, toen haast wekelijks jongeren na een feestavond op de weg om het leven kwamen. Hij gaf meer dan 8.000 presentaties in scholen, waar hij koos voor een confronterende aanpak met heftige beelden genomen net na het verkeersongeluk. Op die manier zette hij destijds ook de WODCA-acties in gang. Dat is kort voor Weekend Ongevallen Door Controles Aanpakken, waar de politie gerichter ging controleren op alcohol in het verkeer in het weekend. Veel later, In 2009, werd hij zelf geflitst met 174 km per uur.

Luc Beaucourt op de luchthaven in 2010. Hij stond klaar om te vertrekken naar Chili om te helpen na een aardbeving daar. Beeld BELGA

In die periode werd hij ook het gezicht van Belgische missies bij grote rampen in het buitenland. Zijn eerste opdracht was na een aardbeving in India. Hij was een van de founding fathers van het zogenaamde BFAST-team en trok nog onder meer naar Myanmar en Haïti. Later was hij erg kritisch voor BFAST en organiseerde hij zijn eigen missies.

Beacourt was ook politiek actief. Hij werd in 2000 gemeenteraadslid voor CD&V in Kontich. Hij stapte over naar VLD en later (heel even) naar LDD. In 2013 ging Beaucourt in het UZA met pensioen. In maart 2014 kreeg hij het ereteken van Officier in de Leopoldsorde, uitgereikt door toenmalig vicepremier Alexander De Croo (Open Vld).