Spionageballon verkreeg informatie over militaire bases VS, die direct werd verzonden naar China

Deze nieuwe informatie over de ballon weerspreekt de Chinese lezing dat het gevaarte geen spionageballon was. Beijing heeft altijd gezegd dat het om een weerballon ging die uit koers was geraakt. Volgens de VS was de ballon echter op een spionagemissie.

De Chinese ballon, ter grootte van drie schoolbussen, drong op 28 januari het luchtruim van Alaska binnen en vloog daarna, via Canada, naar het westen van de VS. Hij vloog onder andere boven de luchtmachtbasis Malmstrom in de staat Montana. Op deze basis is eenderde van de 450 Minuteman-langeafstandskernwapens gestationeerd in ondergrondse silo’s.

Met deze strategische raketten, die meerdere kernkoppen hebben, kunnen de VS elk moment vanaf land terugslaan bij een Russische of Chinese kernaanval. De aanwezigheid van de Minuteman-raketten op bases in Montana en twee andere Amerikaanse staten is geen geheim, maar zowel Moskou als Beijing houden alles bij over het nucleaire arsenaal van de VS.

Volgens de regeringsfunctionarissen slaagden de Chinezen erin inlichtingen te verzamelen door het elektronische verkeer, zoals de communicatie op de bases, af te luisteren. Ook werden de elektronische signalen van de wapensystemen opgepikt. De Chinezen lieten de ballon diverse keren over bepaalde militaire locaties vliegen, in een vliegpatroon in de vorm van een acht, om zo veel mogelijk te weten te komen.

Om de schade te beperken namen de Amerikanen echter diverse voorzorgsmaatregelen. Omdat ze de vliegroute van de ballon konden uitrekenen, werden potentiële doelwitten op diverse militaire terreinen verplaatst. Ook werd het communicatie- en signaalverkeer aangepast. De VS weten nog altijd niet zeker of de Chinezen van afstand de data van de ballon konden wissen nadat de gegevens waren verstuurd.

Nadat de ballon was ontdekt en dat nieuws zich over de wereld verspreidde, werd de snelheid door de Chinezen opgevoerd om ervoor te zorgen dat hij zo snel mogelijk uit het Amerikaanse luchtruim verdween, aldus de regeringsfunctionarissen. De VS hebben vanaf het begin gezegd dat de spionageoperatie van de ballon weinig nut had en dat China geen grote geheimen in handen wisten te krijgen.

Het Pentagon wees maandag op eerdere verklaringen dat de Chinezen met hun satellieten ook beelden van Malmstrom en andere militaire bases konden verkrijgen. Het ministerie wilde maandag overigens niet bevestigen of ontkennen dat de Chinezen in real time de inlichtingen van de ballon kregen. “Dat is iets dat nu nog in onderzoek is”, aldus een woordvoerder.

Wereldwijde spionage

Hoewel de VS wisten dat de ballon op een spionagemissie was, werd hij dagenlang niet neergehaald. Het Pentagon vreesde dat er door de vele brokstukken doden zouden vallen. Pas nadat de ballon zich voor de kust van South Carolina bevond, werd hij neergehaald met een raket van een F-22-straaljager.

Hierna wisten de marine en de kustwacht brokstukken op te vissen uit zee. Deze worden nu door de FBI onderzocht om zo veel mogelijk te weten te komen over de eigenschappen van de ballon. De Chinese regering reageerde boos op het neerhalen van de ballon. Volgens Beijing was de Amerikaanse militaire reactie overdreven.

Maar volgens Washington maakte de ballon deel uit van een grootschalige spionageoperatie van het Chinese leger. Vanuit het eiland Hainan zouden de afgelopen jaren meer dan twintig ballonnen de lucht zijn ingestuurd voor verkenningen in diverse landen, ook in Europa. Een handvol van deze ballonnen vloog volgens de VS in het Amerikaanse luchtruim.