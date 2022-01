‘Spijt dat mijn tijd zo snel is opgeraakt, daar heb ik veel last van’: 10 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben tien De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

Al gehoord van de Peter Pandemie? Veel dertigers hebben het gevoel dat ze nooit volwassen worden, omdat klassieke doelen als huisje-huwelijk-kindje niet aan hen zijn besteed. Tijd om andere keerpunten in het leven te vieren, zegt Katrin Swartenbroux.

“Geef een toast na een baanbrekende therapie­sessie, ontkurk een fles nadat je eerste klant een factuur heeft betaald, knip een kroon voor je vervolledigde kankerbehandeling, hang een slinger wanneer je schuldenvrij bent.” Lees het essay.

2. Een kijk in het crypto-universum van jonge beleggers: ‘Crypto is vandaag wat vastgoed veertig jaar geleden was’

2021 was het jaar van de cryptocurrencies: steeds meer gewone jonge mensen die hun financiën in eigen handen nemen, zetten in op cryptovaluta en de technologie erachter. Ook bij ons. Digitale munten op blockchains, zoals bitcoin en ethereum, zijn voor deze digital natives een evidentie om hun portfolio mee aan te vullen.

“Ik wil vooral geen spijt hebben dat ik niet geprobeerd heb de opportuniteit te pakken op het moment in de tijd waar het absoluut booming was. Nu dus. Ik ben ervan overtuigd dat crypto vandaag is wat vastgoed veertig jaar geleden was.” Lees het interview.

3. Huisdichter Stijn De Paepe over leven met terminale kanker: ‘Spijt dat mijn tijd zo snel is opgeraakt, daar heb ik veel last van’

“Het gaat niet meer weg.” Met die regel liet huisdichter Stijn De Paepe (42) de wereld weten dat hij aan uitgezaaide kanker lijdt. Collega Mark Coenen zocht hem thuis op.

“Mijn gezin baart mij het meeste zorgen. Dat ik er niet meer zal zijn, zo erg vind ik dat niet, maar voor hen vind ik dat wel heel erg. Daar heb ik veel last van: spijt dat mijn tijd zo snel is opgeraakt.” Lees het interview.

Viroloog Marion Koopmans (65) waarschuwt voor te snelle conclusies over de omikronvariant. Bovendien heeft ze het gehad met de bedreigingen tegen wetenschappers en zorgverleners, ook aan haar adres.

“Het virus is nog niet klaar met ons. Ik wil in de media de wetenschap kunnen blijven uitleggen zonder angstaanjagende boodschappen over me heen te krijgen.” Lees het interview.

5. ‘Ik ben echt ‘gene plooier’. Je krijgt me niet zo gemakkelijk onder de grond’: Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert blikt terug op 2021

Open Vld is ziek. De partij staat op benen van elastiek. Maar voorzitter Egbert Lachaert geeft niet op: hij heeft een plan klaar. “Ik ben geen plooier.”

“De liberalen staan voor de vrijheidsgedachte, het vooruitgangsoptimisme en verbindend leiderschap. Daar herkent iedereen zich in: van de donkerblauwe parochies in Oost-Vlaanderen tot onze stedelijke afdelingen in Brussel en Antwerpen. Het probleem: we vertalen dit DNA te weinig in politieke ideeën.” Lees het interview.

In de cinemazalen kunt u dezer dagen gaan kijken naar Bittersweet Sixteen, een montere tienerkomedie. Gemaakt door een Verheyen, maar niet Jan, maar dochter Anna Verheyen (16). Tijdens de eerste lockdown zette zij alle vrijgekomen tijd en diepe schoolfrustraties om in haar eerste script.

“Hoe achterbaks en venijnig meisjes elkaar pesten, zie je zelden in films. Vooral meisjes treiteren elkaar op een voor buitenstaanders bijna onzichtbare manier. Je kunt er moeilijk de vinger op leggen en dus wordt er amper over gesproken.” Lees het interview.

7. ‘Mijn slaapkamerdeur heeft mij gered’: Christel Joris overleefde miraculeus de gasexplosie in Turnhout

Boerenkrijglaan, vrijdagochtend rond 8.15 uur, vielen vier doden. Enkele mensen werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Een vrouw op de eerste verdieping zakte door haar vloer, kwam op het gelijkvloers te recht en bleef 14 uur lang vastzitten onder het puin. Ze bleef al die tijd telefonisch contact hebben met reddingswerkers.

“Je instinct neemt het op zo’n moment over. Ik stak m’n drie katten in een mand, pakte m’n telefoon en rende weg.” Christel Joris overleefde vrij miraculeus de zware ontploffing in Turnhout. Lees de reportage.

8. Hoe val je af op een gezonde manier? ‘In werkelijkheid blijken hypediëten niet te doen wat ze beloven’

Daar zijn ze weer, de goede voornemens. Diëtiste Sanne Mouha buigt zich hier over uw gewicht. Hoe valt u gezond af?

“Er is altijd wel een nieuw hype­dieet dat zogezegd dé kant-en-klare oplossing biedt om snel en makkelijk gewicht te verliezen. In werkelijkheid blijken die vaak niet te doen wat ze beloven. Detoxkuren werken bijvoorbeeld alleen tijdelijk, en ook de populaire ketodiëten zorgen meestal niet voor blijvende resultaten.” Lees het artikel.

Of de microfoon nu aan staat of niet, geen kat die aan de kwaliteiten van basketter Emma Meesseman (28) twijfelt. Maar ergens ­tussen Washington en Jekaterinenburg gaapt wel nog steeds een olympisch gat. “De wonde is nog niet volledig genezen.”

“Mensen vergeten weleens dat het Europees kampioenschap ook heel zwaar was. Terwijl je normaal één kampioenschap per zomer hebt, waren dat er nu twee na elkaar. Dat weegt.” Lees het interview.

10. ‘Politici hebben een gebrek aan visie’: econoom Mariana Mazzucato over de kansen die de overheid laat liggen

De coronacrisis geeft ons een kans om het ­kapitalisme te herdenken, zei econoom ­Mariana Mazzucato (53) aan het begin van de pandemie. Dat pleidooi houdt ze nog steeds: “Er is een gebrek aan missie. De politiek moet op de problemen van het volk focussen.”

“We hebben op dit moment twee fundamentele problemen. Het eerste is het gebrek aan doelen. Dat krijg je als politici geen visie hebben en eigenlijk alleen met bezig zijn met de volgende verkiezingen. Het tweede probleem is dat politici, zelfs als ze geïnteresseerd zijn in iets als een Green New Deal, niet missiegericht denken. Dan is er geen katalysator voor innovaties.” Lees het interview.

