Spice Girl Mel C slaat nieuwjaarsconcert in Polen over wegens homohaat

Geen Mel C op het nieuwjaarsconcert van de Poolse staatsomroep. De zangeres van de voormalige girlband Spice Girls weigert in Polen op te treden uit protest tegen de manier waarop dat land lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgender personen (lgbtq+’ers) behandelt. De regerende nationalistische conservatieven (PiS, wat staat voor Prawo i Sprawiedliwość, ‘recht en gerechtigheid’) hebben de afgelopen jaren deze groepen regelmatig gebruikt als kop-van-jut.

De machtigste man van Polen, PiS-leider Jarosław Kaczyński, trok de afgelopen maanden door het land. Op bijna elke bijeenkomst oogstte hij applaus wanneer het over de homobeweging ging. “Wij hebben gezond verstand. Wij willen geen twaalfjarige meisjes die zichzelf lesbiennes noemen, of dat iedereen zomaar kan beweren van een ander geslacht te zijn”, aldus Kaczyński. “We moeten ons verdedigen tegen deze waanzin, we moeten het gezin verdedigen dat bestaat uit een vrouw, een man en kinderen.”

Twee jaar geleden buitte de Poolse president Andrzej Duda, ook van de PiS-partij, het onderwerp uit tijdens zijn verkiezingscampagne. “Men probeert ons aan te praten dat er nu eenmaal lgbtq+-mensen zijn. Maar het is gewoon een ideologie”, herhaalde Duda op veel plekken waar hij campagne voerde. Een ideologie die volgens hem minstens zo erg is als het communisme. Hij won de verkiezingen.

‘Regenboogplaag’

PiS heeft de volle steun van de rooms-katholieke kerk. De aartsbisschop van Krakau, Marek Jędraszewski, noemde lgbtq+ “de regenboogplaag”. “Het is een buitengewoon gevaarlijke ideologie, want ze raakt de essentie van onze ziel”, zei de aartsbisschop, die ook de kerkelijke scepter zwaait over Zakopane, het wintersportoord waar de staatsomroep zijn nieuwjaarsconcert organiseert.

En dat concert gaat nu door zonder Melanie Chisholm, beter gekend als Spice Girl Mel C. Volgens de staatsomroep nam ze haar beslissing “onder druk van commentaren op het internet”. De omroep verklaarde “verbaasd” te zijn en moest naarstig op zoek naar vervanging.

De Poolse staatsomroep TVP is stevig in handen van de PiS-partij, sinds die eind 2015 de macht overnam. In 2019 produceerde TVP de documentaire De invasie, die kort voor de parlementsverkiezingen werd uitgezonden. Hierin worden organisaties die opkomen voor gelijkberechtiging van lgbtq+’ers voorgesteld als buitenlandse agenten. De film, gemaakt met publiek geld, suggereerde dat deelnemers aan prides daarvoor betaald worden, dat lgbtq+ gelijkstaat aan pedofilie en dat homo’s het voortbestaan van de Poolse natie bedreigen. Ook nadat TVP een rechtszaak over De invasie verloren heeft, zijn delen van de film nog altijd her en der te zien op het internet.