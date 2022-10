Speculaties over de rol van de mysterieuze ‘X’: Elon Musk krijgt dan toch Twitter in handen

Twitter is officieel in handen van Elon Musk. Meteen na de overname ontsloeg de miljardair de top van het bedrijf. Welke plannen heeft de nieuwe CEO? ‘Door de moderatie weg te nemen, creëer je een heel toxisch platform.’

Elon Musk is officieel ‘Chief Twit’. Woensdag zette de miljardair en CEO van Tesla de titel al in zijn bio, nu is de deal van 44 miljard dollar na maandenlang onderhandelen ook echt rond. Musk wil Twitter naar eigen zeggen gebruiken om “de mensheid te helpen”. Maar met zijn eerste daad als CEO toont hij zich meteen een stuk minder vredelievend. Vier mensen uit de bedrijfstop, onder wie voormalig CEO Parag Agrawal, vlogen vrijdag buiten. Welke wilde plannen heeft Musk nog met het platform?

Volgens The New York Times, die Musks presentatie aan investeerders in mei dit jaar kon inkijken, blijft het daar niet bij. Hoewel Twitter in totaal zo’n 3.600 nieuwe werknemers zou verwelkomen tegen 2025, zouden er in tussentijd ook enkele honderden moeten opkrassen. The Washington Post spreekt zelfs over het ontslag van drie vierde van het personeel.

Dat zou volgens technologiesocioloog Ben Caudron (Erasmushogeschool) grote gevolgen kunnen hebben voor het platform. “Op die manier verlies je ook mensen met de nodige expertise rond veiligheid en integriteit. Dat was een van de fouten die MySpace heeft gemaakt. Tijdens crisismomenten vergroot je zo de risico’s op misbruik. Stel dat er daardoor ooit een groot datalek op Twitter zou ontstaan en de geheimen van politici bijvoorbeeld publiek worden, dan zal dat voor die groep een belangrijke motivatie zijn om Twitter te verlaten.”

Lees ook Elon Musk hangt de vlag uit: ik ben de baas van Twitter Elon Musk: ‘Uiteindelijk zal er iets met de aarde gebeuren, dat is slechts een kwestie van tijd’

Maar het blijft hoogstwaarschijnlijk ook niet bij een interne reorganisatie. Musk beloofde in een intussen verwijderde tweet uit april dit jaar ook Twitter advertentievrij te maken. Voorlopig heeft de miljardair die boodschap nog niet herhaald. Wel zou hij volgens The New York Times de inkomsten uit advertenties van 90 procent tot 45 procent willen doen dalen.

Tegelijk wil hij ook de winst van het bedrijf tegen 2028 vervijfvoudigen en het aantal gebruikers verviervoudigen, tot 931 miljoen. Hoe dat met minder advertentie-inkomsten moet lukken, is nog niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk zal Musk Twitter Blue, het abonnement waarmee gebruikers voor 3 dollar per maand hun Twitter-ervaring kunnen personaliseren, aantrekkelijker proberen maken door een advertentievrije optie aan te bieden.

Daarnaast speculeren internationale media ook druk over de rol van de mysterieuze ‘X’. Die ‘X’ komt zowel voor in de presentatie aan investeerders als in een tweet van Musk op 4 oktober, waarin hij zegt dat “de aankoop van Twitter de creatie van X, the everything app, zal versnellen”.

Meer details gaf hij niet, maar in een meeting voor de zomer met Twitter zou hij het voorbeeld van het Chinese WeChat aangehaald hebben. In die applicatie kunnen gebruikers niet alleen onderling chatten en publiekelijk hun mening delen, maar ook een taxi, eten of vliegtickets bestellen. Op dit moment zijn de inkomsten van gebruikers die via Twitter online-aankopen doen, nog heel beperkt.

Donald Trump

Behalve #ElonMusk en #GoodbyeTwitter stonden ook misinformation (desinformatie) en freedom of speech (vrijheid van meningsuiting) in de lijst van populaire Twitter-onderwerpen vrijdag. Dat is niet zomaar, want Musk noemt zichzelf al langer een ‘absolutist’ wanneer het op de vrijheid van meningsuiting aankomt. Nog voordat de plannen om Twitter te kopen het licht zagen, klaagde hij dat het algoritme niet transparant genoeg is en te veel bepaalt welke posts gebruikers wel of niet te zien krijgen. Musk zag er in plaats daarvan heil in om het algoritme openbaar te maken.

Of hij dat nog steeds van plan is, heeft de nieuwe CEO nog niet bevestigd. Maar het voorstel past wel perfect binnen zijn bredere ideaalbeeld van Twitter. Tijdens een TED-conferentie eerder dit jaar pleitte hij ervoor om van Twitter weer “een dorpsplein” te maken waar iedereen zijn mening mag uiten, zonder al te veel regels.

Sindsdien voegde hij eraan toe dat het platform geen hellevuur mag worden waar iedereen zomaar zijn zin doet, maar dat het wel ‘gastvrij’ moet zijn voor iedereen. Daarmee lijken zowel zijn voor- als tegenstanders ervan overtuigd dat verbannen controversiële figuren, zoals Amerikaans ex-president Donald Trump, binnenkort weer de sleutel tot hun Twitter-account krijgen.

Lees ook Trump blij dat Twitter niet meer in handen van ‘radicale linkse gekken’ is: keert hij terug op platform?

Hannes Cools, doctoraatsonderzoeker journalistiek en nieuwe media aan de KU Leuven, betreurt Musks “verouderde” beeld op het internet en sociale mediaplatformen. “Het internet is geen dorpsplein, maar een gigantische arena waar heel veel mensen hun mening vaak anoniem kunnen spuien. Door de moderatie weg te nemen, creëer je een heel toxisch platform.”

Cools vindt het bovendien gevaarlijk dat één miljardair de macht over het platform kon verwerven. “Musk gebruikte Twitter al als megafoon voor zijn eigen belangen. Dat hij nu die megafoon gewoon heeft kunnen kopen, zie ik als het falen van het breder systeem, waarin een paar miljardairs de macht over media naar zich toetrekken om hun politieke macht te vergroten.”

Zowel Caudron als Cools benadrukt dat Musk een wispelturig figuur is, van wie de plannen elk moment kunnen wijzigen. Beiden blijven in ieder geval actief op Twitter, om de gebeurtenissen vanop de eerste rij te volgen. “Tenzij het echt te gortig wordt”, aldus Caudron.