Speculatie over speech van Poetin: ‘Veel Russen vragen zich af of er ook voor hen iets zal veranderen’

Vandaag geeft de Russische president Vladimir Poetin, uitgesteld, zijn jaarlijkse speech over de staat van Rusland. Poetin geeft zelden toespraken, dus de speculatiemolen is op gang gekomen, ziet onze Moskoucorrespondent Geert Groot Koerkamp.

Dit is een jaarlijkse toespraak, hoe ziet die er normaliter uit?

“Het is in feite de state of the nation, een jaarlijkse toespraak tot beide kamers van het parlement. Die moet eens per jaar worden gehouden, door omstandigheden die zich wel laten raden is de toespraak er vorig jaar bij ingeschoten. Het gaat veelal over sociaal-economische zaken en over de demografie van Rusland. En heel af en toe, zoals enkele jaren geleden, gaat het over militaire zaken en komt Poetin bijvoorbeeld met afbeeldingen van nieuwe raketsystemen waar volgens hem verder niemand over beschikt.”

Waar ben je dit jaar benieuwd naar?

“Het gonst al tijden lang van de geruchten over wat Poetin kan gaan zeggen, zeker omdat het net voor de eerste verjaardag van de ‘militaire operatie’ is. Komt er een nieuw offensief? Of een nieuwe mobilisatie? Een staat van beleg? Dat zijn wel de vragen die spelen, bij elke toespraak die hij geeft. Want Poetin geeft er niet zoveel. En veel Russen vragen zich af of er iets zal veranderen dat ook voor hen iets betekent.

“Het lijkt me niet dat gewone Russen massaal voor de buis zitten, maar het wordt wel live op televisie uitgezonden. Vooral voor de oudere generatie is de televisie nog steeds de belangrijkste informatiebron. En nieuws uit de toespraak gaat in luttele seconden de wereld over.”

Hoe populair is Poetin nog, een jaar na het begin van de invasie?

“Zijn populariteit is moeilijk meetbaar en is dat altijd geweest. Het Levada-centrum, een onafhankelijk instituut dat tot buitenlandse agent is verklaard, blijft nauwgezet peilingen uitvoeren.

“Het probleem is dat Rusland geen vrij land is, je weet niet zeker dat mensen zeggen wat ze denken. Bovendien is het lastig te zeggen hoe populair iemand werkelijk is zonder normale media en zonder normale concurrentie van andere politici met een eigen mening.

“Dat uit zich in de peilingen, die suggereren dat Poetin nog altijd de steun heeft van bijna 80 procent van het volk. Net als dat een groot deel steunt wat Rusland doet in Oekraïne. Het Levada-centrum meldt daar wel bij dat dit is gebaseerd op wat mensen bereid zijn te delen.”

Af en toe duiken er beelden op van protesten, maar dat lijken incidenten.

“Nee, ik zou het geen incidenten willen noemen. Het zijn hele schaarse momenten, waarin het collectief uiten van een mening mogelijk is.

“Een jaar geleden zag je straatprotesten van enkele tientallen, honderden of soms duizenden mensen. Daar is hard tegen opgetreden, zeker in de centra van de steden. Dat protest verdween van de straat. Mensen komen naar de rechtbank om iemand te steunen die veroordeeld wordt voor het ‘in diskrediet brengen’ van het leger of het verspreiden van ‘nepnieuws’. Dat is iets kenbaar maken met aanwezigheid, niet met spandoeken of leuzen.

“Er zijn nog eenmans- of eenvrouwsprotesten. Gisteren stond ook iemand op het Rode Plein in Moskou met een vel papier, waar ‘nee tegen de oorlog’ op stond. Die is direct opgepakt, dat maakt het heel riskant je stem te laten horen.

“Een fors aantal Russen is tegen. Dat gaat om enkele tientallen procenten, toch vele miljoenen mensen. Een grote middenmassa spreekt zich niet uit, die mensen vinden het min of meer wel goed. Als Poetin vandaag zegt dat de oorlog voorbij is, zullen ze dat ook steunen. Aan de andere kant van het spectrum, ook enkele tientallen procenten van de bevolking, steunen Russen actief wat er gebeurt. Dat zijn bijvoorbeeld de zogeheten ‘militaire bloggers’.”

Dat het een jaar is sinds het begin van de invasie, is dat een dominant thema in Rusland?

“Nee, dat zou ik niet zeggen. Dat heeft er ook mee te maken dat het narratief is dat er geen oorlog is, maar een ‘speciale militaire operatie’ waarmee Rusland een einde zegt te maken aan de oorlog die het westen tegen Rusland is begonnen.

“Op straat hier in Moskou merk je nauwelijks dat er een oorlog aan de gang is. In het centrum staan reclameborden met foto’s van Russische militairen, hier en daar zie je een enkele letter Z of V. Maar verder: er is veel verkeer, de winkels zijn open, de schappen liggen vol, de cafés zitten vol. Zo op het oog merk je niets van de westerse sancties. Ik krijg wel de indruk dat mensen ingetogener zijn. De stemming is niet vrolijk.”