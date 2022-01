Speciale WHO-gezant: ‘Einde van de pandemie is in zicht, maar het zal nog zeker drie maanden moeilijk blijven’

Volgens Nabarro moeten we voorbereid zijn op nieuwe uitbraken van varianten van het coronavirus, ook al wordt het virus dan endemisch zoals de griep. Het is dan zaak om heel snel in te grijpen, zegt Nabarro. “Het leven kan verder gaan, de economie kan in vele landen weer draaien, maar we moeten respectvol blijven omgaan met het virus, wat betekent dat we een plan van aanpak voor uitbraken moeten hebben.” Nabarro verwijst naar de pieken die zich tot nu toe om de drie à vier maanden voordoen.

Hij waarschuwt er ook voor dat de gezondheidszorg in West-Europa de druk nog wel net aan kan, maar dat die in vele andere delen van de wereld overspoeld wordt. Volgens Nabarro is tegelijkertijd zeker in armere landen geen ruimte voor strenge beperkingen. “Mensen moeten gewoon blijven werken en daarom moeten politici nu erg moeilijke keuzes maken. Het zal nog zeker drie maanden moeilijk blijven.”

Op de eerste persconferentie van het WHO, afdeling Europa, zei dokter Catherine Smallwood dat “het coronavirus zeker nog niet endemisch is op dit moment”. Ze voegde eraan toe dat er “nog heel veel onvoorspelbaar” is. “Het zal vooral afhangen van de acties die we ondernemen in Europa en de rest van de wereld.”

Ook regionaal directeur Hans Kluge zei dat we “nog midden in het beheersen van de pandemie zitten” en wou zich niet aan voorspellingen wagen over de evolutie van het virus. Hij verwees ook naar ‘long covid’, waarover nog veel niet geweten is.

Omikron kan helft Europese bevolking besmetten

Volgens schattingen zal meer dan de helft van de Europese bevolking over zes tot acht weken besmet zijn met omikron, zei Kluge. In de eerste week van dit jaar zijn er meer dan 7 miljoen nieuwe gevallen geconstateerd, meer dan een verdubbeling over een periode van twee weken.

Covid-19 bewust laten verspreiden onder de bevolking is geen goed idee, waarschuwt de WHO. “Het is dankzij de hoge vaccinatiegraad in West-Europa dat besmette personen minder ernstig ziek worden”, zei Smallwood. “Maar het is voorbarig om daaruit te concluderen dat de omikronvariant op zichzelf minder ziekmakend is. We moeten afwachten wat de gevolgen zullen zijn in gebieden waar er een lage vaccinatiegraad is en er meer kwetsbare mensen zijn.”

Over de scholen zei Kluge dat ze “als laatste zouden moeten sluiten en als eerste weer zouden moeten openen”. Hij voegde eraan toe dat scholen voorbereid zouden moeten zijn om afstandsonderwijs te voorzien, omdat heel waarschijnlijk niet alle klassen zullen kunnen openblijven, door een gebrek aan onderwijspersoneel dat kan uitvallen door het oprukken van de omikronvariant.

Kluge zei nog dat “lockdowns, net als verplichte vaccinatie, de allerlaatste middelen zouden moeten zijn” om de pandemie te beheersen.