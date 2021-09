SPD en CDU nek aan nek bij eerste uitslagen Duitse verkiezingen

ZDF ziet de SPD van kanselierskandidaat Olaf Scholz op kop met 26 procent van de stemmen. De CDU van kanselierskandidaat Armin Laschet krijgt 24 procent. Bij ARD gaan de twee partijen gelijk op met ongeveer 25 procent van de stemmen.

Derde partij in Duitsland wordt volgens de exitpolls de Groenen, met kanselierskandidaat Annalena Baerbock, met zo’n 15 procent van de stemmen.

De rechtspopulistische AfD haalt volgens de prognoses 10 tot 11 procent, de liberale FDP 11 tot 12 procent. De extreemlinkse Die Linke flirt met de kiesdrempel van 5 procent.

Sowieso krijgen de christendemocraten van uittredend kanselier Angela Merkel een dreun in vergelijking met de vorige verkiezingen voor de Bondsdag van 2017. Als de prognoses kloppen, haalt CDU haar slechtste resultaat sinds de stichting van de Bondsrepubliek Duitsland in 1949. De partij haalde in 2017 nog 32,9 procent van de stemmen.

De sociaaldemocraten gaan er duidelijk op vooruit. In 2017 haalde de partij nog 20,5 procent van de stemmen.

Naast de SPD zijn de Groenen de grote winaar, al halen ze een pak minder stemmen dan bij de peilingen afgelopen voorjaar.

Laschet (CDU/CSU), zei zondagavond in Berlijn al dat hij, ondanks het volgens de exitpolls forse verlies voor de Union, wil proberen om een regering te vormen. “Een stem voor de Union is een stem tegen een regering onder leiding van links. En daarom willen we er alles aan doen om een bondsregering onder leiding van de Union te vormen”, zei hij.

Waar in het kamp van de CDU/CSU wordt benadrukt hoe lang de avond nog is en welke kanten deze verkiezingen allemaal nog op kunnen, is men bij de SPD opportunistischer: “De SPD heeft een mandaat om te regeren. We willen dat Olaf Scholz bondskanselier wordt”, aldus partijvoorzitter Lars Klingbeil.