Spaanse speelsters weigeren nog voor nationale team uit te komen zolang voorzitter voetbalbond aanblijft

Spaanse media wisten het zeker: Rubiales zou vrijdag in een spoedvergadering van de Spaanse voetbalbond zijn afscheid aankondigen. De Spaanse demissionair vicepremier Yolanda Díaz vierde zijn vertrek zelfs al op het sociale medium X. “Lang leve het feminisme!”, schreef ze.

Maar Rubiales vertrekt helemaal niet bij de wereldkampioen. In de spoedvergadering zei hij bij de rechter zijn naam te zullen zuiveren van wat hij “karaktermoord” noemt. Hoogstwaarschijnlijk doelt hij op de zaak bij de Spaanse Hoge Sportraad die hem nu te wachten staat. Die overheidsorganisatie wil hem uit zijn functie laten zetten, liet het vrijdagmiddag weten.

De speelsters van het Spaanse elftal verhoogden de druk op Rubiales en de bond vrijdagavond nog verder. In een verklaring gaven ze te kennen dat de bond ze niet hoeft op te roepen voor interlands, zolang de top van de organisatie op zijn plek blijft zitten. Alle 23 spelers die in de WK-selectie zaten ondertekenden de brief, samen met nog 33 andere speelsters.

Niet het eerste incident

Rubiales blijft volhouden zich van geen kwaad bewust te zijn. De kus was volgens hem met wederzijdse instemming. Met die bewering spreekt hij Hermoso tegen. Zij zei direct na het voorval al dat de kus ongewenst was. Via spelersvakbond Futpro sprak ze woensdag bovendien de hoop uit dat de bond Rubiales zou straffen.

Vrijdag herhaalde Hermoso in de verklaring van het Spaanse team opnieuw dat er geen sprake was van toestemming voor de kus: “Zoals duidelijk is uit de beelden, heb ik op geen enkel moment ingestemd met de kus die hij me gaf.”

Maandag, daags na de finale, probeerde Rubiales de kou uit de lucht te halen door zijn excuses aan te bieden. Maar die waren zo halfslachtig (“Ik moet mijn excuses aanbieden, er zit niets anders op, toch?”) dat de Spaanse ontslagnemende premier Pedro Sánchez de excuses “onvoldoende” noemde.

De opgedrongen kus van Rubiales is geen losstaand incident. Alleen al na de WK-finale zondag greep hij op de eretribune, naast de Spaanse koningin, opzichtig naar z’n kruis en tilde hij op het veld voetballer Athenea del Castillo over zijn schouder. Volgens de Spaanse krant El País zei Rubiales in de spoedvergadering dat “vals feminisme een grote misstand is in dit land”.

Speelsters spraken zich eerder al uit tegen de bondscoach

Het zou kunnen dat de Spaanse voetbalbond nu zelf besluit Rubiales af te zetten om de gemoederen te bedaren, maar het is de vraag of dat gaat gebeuren. De bond negeerde in september vorig jaar nog een brief van liefst vijftien Spaanse internationals, die het aftreden van bondscoach Jorge Vilda eisten.

Ze stelden dat Vilda zich ongepast gedroeg, onder meer door de persoonlijke spullen van de spelers te doorzoeken en te eisen dat de deuren van de hotelkamers ’s nachts openbleven. Vilda bleef aan, en twaalf spelers zijn sindsdien niet meer opgeroepen. Drie spelers die hun handtekening onder de brief terugtrokken, gingen wel mee naar het WK.

De brief van vrijdagavond is echter door nog veel meer Spaanse speelsters ondertekend. Zonder hen houdt het Spaanse team amper speelsters over met de kwaliteit om opnieuw om internationale prijzen te strijden.