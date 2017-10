Spaanse furie tegen Michel: Rajoy razend om uitspraken over Catalonië-crisis

Spanje reageert furieus op enkele uitspraken van premier Michel over de Catalaanse crisis. De regering-Rajoy heeft het over ‘onaanvaardbare aanvallen’ en trekt haar steun in voor de kandidatuur van Catherine De Bolle als topvrouw van Europol.

Charles Michel (MR) lijkt een fikse diplomatieke rel aan zijn been te hebben. De Spaanse regering is furieus over een interview dat onze premier afgelopen zaterdag aan Le Soir gaf over de impasse in Catalonië. In dat gesprek roept Michel de Spaanse en Catalaanse overheden op om hun zenuwenoorlog te stoppen en in dialoog te gaan met elkaar. “Dit is geen juridische, maar een politieke ­crisis, die fundamentele vrijheden op het spel heeft gezet.” En Michel gaf ook aan dat hij het zich nog niet heeft beklaagd dat hij op de zondag van het referendum als eerste het geweld aan de kaak stelde.

'De kandidatuur van Catherine De Bolle als topvrouw van Europol kan niet ondersteund worden na de reacties van België' Het interview is zó slecht gevallen bij zijn Spaanse ambtsgenoot Mariano Rajoy dat die stante pede de Belgische ambassadeur in Madrid tot de orde heeft geroepen. Dat blijkt uit diplomatiek mailverkeer dat Het Laatste Nieuws kon inkijken. Daarin maakt een directeur van het kabinet-Rajoy onze ambassadeur in niet mis te verstane woorden duidelijk dat de Spaanse regering "verbijsterd" is over de "aanvallen van de Belgische regering": "We begrijpen niet hoe een partnerland dergelijke uitspraken kan doen die onze bilaterale betrekkingen ernstig in gevaar brengen. (...) Wij vinden het onaanvaardbaar dat de Belgische regering een regionale overheid – die ernstige en flagrante inbreuken begaat op het juridisch kader van een lidstaat – op hetzelfde niveau situeert als de regering van deze staat. (...) We hebben nog geen verklaringen van de Belgische regering gezien die de Generalitat (de Catalaanse regering, red.) oproept om de wet te volgen, alleen aanvallen tegen de regering van Spanje."

De uitspraken van Michel zullen niet zonder gevolgen blijven, zo wordt er gewaarschuwd. “Dit kan onze bilaterale betrekkingen ernstig in gevaar brengen”, klinkt het dreigend.

Koelen zonder blazen

Wat de gevolgen zijn, valt af te wachten. Maar feit is dat Madrid zich eerder al gebruuskeerd voelde, toen ons land het politiegeweld tijdens het onafhankelijkheidsreferendum veroordeelde. Dat blijkt uit een andere mail die onze ambassade in Madrid op dinsdag 3 oktober naar de regering-Michel stuurde. Daarin is wel sprake van mogelijke represailles. De ambassade geeft namelijk de boodschap van het Spaans ministerie van Binnenlandse Zaken door dat de kandidatuur van politiebazin Catherine De Bolle als topvrouw van Europol “niet ondersteund kan worden na de reacties van België op de gebeurtenissen in Catalonië”. Pittig detail: vandaag lopen Michel en Rajoy elkaar tegen het lijf op de Europese top in Brussel. In regeringskringen wordt gehoopt dat de zaak kan koelen zonder blazen. “De woorden van Michel zijn echt niet te lezen als een aanval.”

In Catalonië is het vandaag ook opnieuw een belangrijke dag: Madrid verwacht een antwoord van de Catalaanse premier Puigdemont op de vraag of hij nu al dan niet de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. Indien dat zo is, zal Madrid naar alle waarschijnlijkheid artikel 155 in werking laten treden en de autonomie van Catalonië afnemen.