Spaanse campagne voor bodypositivity oogst lof, maar: ‘Waarom zijn er geen mannen te zien?’

De Spaanse regering pleit voor een zomer zonder stereotyperingen. Een mooie boodschap, en toch zijn de meningen verdeeld. Hoe ziet u de campagne?

“De campagne draagt een zeer positieve boodschap uit, dat staat buiten kijf. ‘Hoe je er ook uitziet, kom naar buiten en geniet van het strand. Draag wat jij wilt en waar jij je goed in voelt.’

“Het is een logische actie. Onderzoek toont dat het zelfbeeld van vrouwen een zeer moeilijke kwestie is, wereldwijd. Vrouwen worden telkens weer bekritiseerd om hun uiterlijk. Tabloids berichten elke zomer opnieuw over welke celebrity er goed uitziet en welke niet, wie een vetrolletje heeft en wie een strakke buik kan tonen. Dat is een jaarlijkse traditie geworden. We worden ook elke zomer gebombardeerd met reclames van fitnesscentra om te werken aan onze beach body, wat dat dan ook mag zijn.”

Opvallend wel: in de Spaanse campagne zijn enkel vrouwen te zien

“Daar had ik meteen mijn bedenkingen bij. Zo benadrukken ze namelijk dat deze kwestie enkel voor vrouwen geldt en niet voor mannen. Maar ook zij kunnen moeilijkheden ervaren. Ook voor mannen is er een bepaald ideaalbeeld: dat van een gespierd en geolied lichaam. Eén op de tien 12- tot 16-jarige jongens zou zelfs nadenken over het gebruik van anabolen om te kunnen voldoen aan dat specifieke beeld. De problematiek bij mannen wordt vaak onderbelicht en daar draagt deze campagne toe bij, al dan niet onbewust.”

Meron Knikman. Beeld groen

Waarom is het zo moeilijk om die complexen van ons af te schudden?

“De schuldigen zijn bekend: reclame en sociale media bombarderen jongeren al vroeg met een ideaalbeeld. De beelden die we daar voorgeschoteld krijgen, zijn niet realistisch. Ze bestaan zelfs niet eens. Tanden worden witter gemaakt, de huid wordt geëgaliseerd en vetrolletjes worden weggewerkt. We krijgen steeds dezelfde types te zien en denken dat wij er ook exact zo moeten uitzien.”

Kunnen sensibiliseringscampagnes dat beeld de wereld uit helpen?

“Het effect blijft volgens mij relatief beperkt. We zijn ons bewust van het probleem, maar sensibilisering alleen is niet voldoende. We hebben een veel grondiger aanpak nodig en moeten nadenken over een beleid.”

Wat stelt u voor?

“Het gaat hier over vrijheid, over jezelf kunnen zijn, over dragen wat je wilt. Daarvoor moeten we focussen op een preventieve aanpak en een dergelijk bewustzijn creëren. Leer kinderen op school hoe ze moeten omgaan met de stereotyperingen van reclames en de sociale media, dat is veel nuttiger dan te proberen remediëren en sensibiliseren als het kwaad al geschied is.

“Daarnaast moeten we werken aan onze representatie, aan een reële weerspiegeling van onze samenleving. Het beeld dat we momenteel krijgen, is te beperkt. Onderzoek toont dit telkens weer aan. En toch doen we er niets aan en blijven we zitten met een onrealistisch, absurd en ongezond ideaalbeeld.”

Zijn er dan echt geen verbeteringen tegenover vroeger?

“Er is wel sprake van enige verbetering. Er zijn almaar meer influencers die bodypositivity aankaarten en dat is een heel goede zaak. Je ziet veel vaker dan vroeger modellen die allerlei huidaandoeningen en rondingen hebben. Zij komen hier openlijk voor uit en zijn er trots op. Maar binnen het totaalbeeld dat we krijgen via reclame, acteurs en beroemdheden blijft dat beperkt. Kijk maar naar Beyoncé en Kim Kardashian. Zij hebben misschien iets meer rondingen, maar ook bij hen zie je geen striemen, cellulitis of vetrollen.”