Spaans dorpje onder vuur door antisemieten na omstreden naamsverandering

De naam van het dorp was tot 2015 Castrillo Matajudíos - letterlijk ‘Kamp Dode Joden’. De naam stamt uit de vijftiende eeuw, en is een verwijzing naar de Jodenvervolgingen van de Spaanse koningin Isabella en koning Ferdinand in 1492. Onderzoekers menen dat de naam ofwel een teken van loyaliteit aan de katholieke kerk was, of een taalkundig foutje tussen ‘Mata’ (dood) en ‘Mota’ (heuvel). Door die laatste mogelijkheid werd het dorp in 2015 na een referendum omgedoopt tot Castrillo Mota de Judíos - letterlijk vertaald ‘Joods Heuvelkamp’.

De vandalen staken onder meer enkele vuilnisbakken in brand, spoten hakenkruizen op de huizen en bekladden het dorp met antisemitische leuzen, waaronder talrijke verwijzingen naar de oude naam van het dorp en het concentratiekamp Auschwitz. Al sinds 2015 kampt het dorp regelmatig met zulke vandalenstreken, ter vergelding van de naamsverandering en de plannen voor een nieuw Joods herinneringscentrum in het dorp. Dat moet de Jodenvervolgingen van het Spaanse koningshuis herdenken.

Een foto uit 2014, toen het dorpje nog Castrillo Matajudíos - letterlijk ‘Kamp Dode Joden’ - heette. Beeld AFP

De Federatie van Joodse Gemeenschappen van Spanje (FCJE) zei dat de “intimiderende” aanvallen hadden kunnen leiden tot een gevaarlijke brand, en riep de autoriteiten op om op te treden. “We willen nogmaals onze diepste afschuw en ontzetting uitspreken in de nasleep van dit nieuwe incident in Castrillo Mota de Judíos”, zei de secretaris-generaal van de federatie, Maxo Benalal, in The Guardian. “Spanje is geen racistisch land en we kunnen niet toestaan dat incidenten als deze ongestraft blijven.”

De burgemeester van Castrillo Mota de Judíos blijft echter strijdvaardig. Hij noemde de daders van de aanval “lafaards”. “Ze zullen er niet in slagen ons van ons doel af te brengen, namelijk het herstellen van de Joodse herinnering van Castrillo”, zei hij. “Wij zullen nooit door de knieën gaan.”