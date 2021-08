Spaans dorp bijt van zich af na klachten toeristen: ‘Als je het plattelandsleven niet aankunt, ben je misschien niet op de juiste plaats’

Het Noord-Spaanse dorpje Ribadesella kreeg in de afgelopen weken enkele opvallende klachten binnen van toeristen die uit Spaanse steden naar het platteland afgezakt waren om de rust op te zoeken. Zo belden sommigen om hun beklag te maken over balkende ezels, anderen over rondzwervende koeien. “Een vrouw belde vier keer naar de stadsdienst om te eisen dat ze iets aan een kraaiende haan deden die haar uit haar slaap hield”, zegt Ramón Canal, de burgemeester van het dorp.

Waarop de ambtenaren in actie schoten, maar niet op de manier waar de klagers op gehoopt hadden. Naar het voorbeeld van een Frans dorp twee jaar geleden, ontwierp de stadsdienst een poster die toeristen waarschuwde dat “het platteland misschien niet de juiste plaats voor hen was” mochten ze ontevreden zijn over de omstandigheden.

“Hier hebben we kerkklokken die regelmatig luiden, hanen die ‘s morgens vroeg kraaien en kuddes vee die in de buurt leven en soms koebellen dragen die ook lawaai maken”, staat er te lezen op de poster. Met de campagne wil het dorpje de kloof tussen het stadsleven en het platteland overbruggen. “Men moet beseffen dat melk niet in kartonnen dozen komt, maar van koeien, en dat je die moet voeden en onderhouden”, klinkt het bij de burgemeester.

Naast een waarschuwing is de poster tegelijkertijd een uitnodiging voor iedereen die het plattelandsleven wel kan smaken. “Als u daarentegen een van de bevoorrechten bent die dit alles kan verdragen: geniet van Ribadesella!”