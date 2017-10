Sp.a "Diversiteitssubsidies Vlaamse regering slaan niet aan"

Tussen mei en augustus hebben amper 41 kmo's een subsidie aangevraagd voor diversiteitsacties, en ook het aantal diversiteitsplannen bij ondernemingen is fors gedaald, terwijl dat er vroeger jaarlijks ruim 800 waren. Dat zegt sp.a-parlementslid Yasmine Kherbache, die de hervormingen van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) met de vinger wijst.

Muyters nam het Vlaamse diversiteitsbeleid vorig jaar grondig onder handen. Het budget dat tot dan toe naar de diversiteitsplannen van kmo's ging, belandde daardoor in een 'kmo-portefeuille'. Er trekken ook geen diversiteitsconsulenten meer naar de bedrijven: in het nieuwe systeem moeten de kmo's een subsidie aanvragen om een diversiteitsplan op te stellen.

Alarmbel

Het aantal subsidieaanvragen blijft echter klein. De socialisten trokken in juli al eens aan de alarmbel: toen waren er nog maar 13 aanvragen geregistreerd, intussen is dat opgelopen tot 41. In totaal gaat het om een bedrag van 12.823 euro, "amper 0,001 procent van de portefeuille die werd overgeheveld naar de kmo-portefeuille", meent Kherbache. En dat is veel te weinig voor de socialisten. "Vroeger trokken er diversiteitsconsulenten naar de bedrijven. Dat resulteerde in een 800-tal diversiteitsplannen per jaar. In het nieuwe systeem moeten de kmo's hun plan trekken. Van een Vlaams diversiteitsbeleid is steeds minder sprake", vindt ze.

Doortastend beleid nodig

Volgens Kherbache is er net meer dan ooit nood aan een "doortastend beleid om de diversiteit op de Vlaamse arbeidsmarkt te bevorderen". Ze verwijst daarvoor naar het jaarverslag van gelijkekansencentrum Unia, dat vandaag wordt voorgesteld in de commissie Werk van het Vlaams parlement, en waaruit blijkt dat het aantal klachten over discriminatie op de arbeidsmarkt fors is gestegen. "Het beleid faalt. Minister Muyters zou het beter bijsturen en zijn budget investeren in wat effectief werkt." Kherbache verwijst onder meer naar een online tool van Unia, 'eDiv', waar bedrijven terechtkunnen voor een gratis opleiding inzake diversiteit en antidiscriminatiewetgeving.